На следующей неделе Верховная Рада может окончательно проголосовать за законопроект, который предусматривает запрет деятельности РПЦ в Украине.

Всеукраинский Совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) поддержал инициативу парламента относительно запрета деятельности религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью. Об этом говорится в заявлении ВСЦиРО.

Отмечается, что представители Совета церквей провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой обсудили вопросы защиты свободы вероисповедания и духовной независимости Украины, защиты конституционного порядка и общественной безопасности, прав человека и основных свобод в контексте злоупотребления со стороны страны-агрессора.

"По результатам встречи хотим отметить такие тезисы, которые неоднократно подчеркивали ранее: Видео дня

Мы категорически осуждаем деятельность Русской православной церкви, которая стала соучастницей кровавых преступлений российских захватчиков против человечности и которая освящает оружие массового уничтожения и открыто заявляет о необходимости уничтожения украинской государственности, культуры, идентичности, а с недавних пор - и самих украинцев;

Мы подтверждаем свое заявление от 11 апреля 2023 года о том, что партнерские отношения и свобода вероисповедания и их защита со стороны государства являются основой государственно-конфессиональных взаимоотношений в Украине, а ни одна организация - будь то религиозная или светская, - которая имеет центр в стране, совершившей военную агрессию против нашего народа, и руководствуется государством-агрессором, не может действовать в Украине. Мы поддерживаем законодательную инициативу президента Украины о невозможности деятельности таких организаций в нашей стране, которая имеет также широкую политическую и общественную поддержку;

Мы утверждаем, что в Украине даже в условиях жестокой войны уважают религиозные права и свободы, что наши верующие, несмотря на определенные вызовы, связанные с войной, имеют возможности для достойного выражения собственных религиозных чувств и убеждений. Главной угрозой для религиозной свободы в Украине является российская агрессия, в результате которой оккупантами были убиты десятки священнослужителей, разрушены сотни храмов и молитвенных домов. Московский патриархат оправдывает погромы и ограничения религиозной свободы, пытки и убийства священников и пасторов и цинично попирает господние установления и элементарные нормы общечеловеческой морали;

Мы убеждены, что курс на защиту свободы вероисповедания и духовной независимости, под которым мы понимаем не замкнутость, а открытость к высоким образцам наших религиозных традиций при одновременном неприятии манипуляций верой и прикрытия преступлений религией, будет способствовать консолидации нашего общества ради нашей победы и утверждения долгожданного справедливого мира.

Запрет РПЦ в Украине - последние новости

Законопроект, которым предусмотрен запрет московской церкви в Украине, может получить 230-240 голосов народных депутатов. Об этом в комментарии УНИАН сказал народный депутат Украины, член профильного комитета Владимир Вятрович.

По его словам, на следующей неделе Верховная Рада может окончательно проголосовать за законопроект, который предусматривает запрет деятельности РПЦ в Украине и аффилированных с ней структур и религиозных организаций, которые имеют своими центрами Москву, Россию.

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