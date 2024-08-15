Как отмечает Предстоятель ПЦУ, диалог о единстве должен начаться без предварительных условий со стороны Онуфрия и УПЦ МП.

Митрополит Киевский и всея Украины, Предстоятель Православной Церкви Украины Епифаний обращается с призывом к митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата (филиал РПЦ) Онуфрию к началу безотлагательного диалога о единении. Об этом говорится в обращении Епифания к Онуфрию и всем иерархам, духовенству и мирянам, которые находятся с ним.

"В день Успения Пресвятой Богородицы... желаю возобновить призыв от имени Православной Церкви Украины к Вам, владыка, к иерархам, духовенству и верующим, которые признают Вас своим Предстоятелем: ради блага и утверждения православной христианской веры в Украине, ради Церкви Христовой, ради защиты истины от попыток исказить ее - безотлагательно начать диалог", - отмечает Епифаний.

Предстоятель ПЦУ напомнил, что 15 декабря 2018 года Вселенским Патриархом Варфоломеем был созван Объединительный Собор в храме Святой Софии в Киеве, куда были призваны все православные архиереи, и о чем каждый из них, в том числе и Онуфрий, были письменно извещены.

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В то же время, по разным причинам не все призванные пришли.

"Собор в Святой Софии 15 декабря 2018 года принял все решения, для которых был собран, и создал твердую каноническую основу для того, чтобы единая уже Православная Церковь Украины, как Поместная, получила, как она этого и просила и желала в течение многих лет, Томос об автокефалии от Его Всесвятейшества Вселенского Патриарха Варфоломея", - отметил Епифаний.

Как подчеркнул Предстоятель ПЦУ, каноническим правом и порядком в целом, а также Томосом в частности определено, что все православные церковные институты в пределах Украины должны быть в организационном и юрисдикционном единстве, как одна и единая Поместная Православная Церковь.

"Однако с большой скорбью и болью мы все являемся свидетелями того, что в первую очередь из-за позиции Патриархата Москвы часть православных не услышала еще призыва единства, направленного к ним, и не выполнила этого долга - быть едиными. Но и среди тех украинских православных, кто еще не находится в семье Православной Церкви Украины, растет число желающих достичь этого единства", - добавил Епифаний.

Он подчеркнул, что патриархат Москвы оказался глубоко отравлен псевдо-религиозным учением "русского мира", ядовитым и смертоносным плодом которого стала нынешняя страшная война России против Украины.

"Мы снова и снова обращаемся к Вам владыка, и ко всем нашим православным братьям и сестрам, но в первую очередь - к епископам и священникам, ибо на них возложена большая ответственность, как свидетельствует об этом Писание - с призывом без всяких предварительных условий начать диалог о единстве", - говорится в обращении.

При этом, уточняется, что диалог о единстве должен начаться без предварительных условий со стороны Онуфрия и УПЦ МП.

Запрет УПЦ (МП) в Украине

11 августа президент Владимир Зеленский анонсировал принятие решения, которое должно укрепить "украинскую духовную независимость". По словам президента, решения должны быть "эффективными и действительно работающими".

23 июля заседание Верховной Рады завершилось блокированием трибуны из-за требования вынести на рассмотрение парламента законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций (№8371).

19 октября 2023 года ВР приняла в первом чтении законопроект (№8371), которым может быть запрещена деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата. Речь идет о том, чтобы на территории Украины была запрещена деятельность религиозных организаций, которые связаны с Россией, в частности речь идет об УПЦ МП.

5 марта Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять закон, который должен положить конец деятельности русской церкви в Украине.

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