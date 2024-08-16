Нардеп Вятрович прогнозирует, что за запрет УПЦ МП может быть 230-240 голосов.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики сегодня проголосовал окончательные правки к законопроекту о запрете деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине. Об этом сказал народный депутат Украины, член этого комитета Владимир Вятрович в комментарии агентству УНИАН.

"Комитет поддержал правки к окончательной версии законопроекта, который поставит точку в существовании русской православной церкви и ее филиалов в Украине",- отметил он.

По его словам, на следующей неделе парламент Украины может уже окончательно проголосовать за законопроект, который предусматривает запрет деятельности русской православной церкви в Украине и аффилированных с ней структур и религиозных организаций, центры которых находятся в Москве.

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Вятрович напомнил, что согласно законопроекту, чтобы признать ту или иную религиозную организацию аффилированной с центром в России, необходимо, чтобы Государственная служба по этнополитике и свободе совести провела экспертизу и после выявления признаков влияния России данная религиозная организация еще имеет полгода для того, чтобы избавиться от этих признаков, разорвать эти организационные связи. Если этого не сделано, то соответственно эта Государственная служба подает иск в суд и судебным решением деятельность такой структуры, организации запрещается. Также такие организации не будут иметь права использовать государственное и коммунальное имущество, члены таких организаций не будут иметь права быть капелланами в Вооруженных силах Украины. Вятрович подчеркнул, что решение суда может касаться всей церкви.

Вятрович считает, что законопроект будет принят на первом заседании на следующей неделе в Верховной Раде Украины. По его словам, для этого есть достаточное количество голосов. "По нашим подсчетам, 230-240 голосов может быть отдано за этот законопроект (для результативного голосования за законопроект необходимо минимум 226 голосов - УНИАН)", - сказал нардеп.

Запрет УПЦ МП в Украине - детали

Как сообщал УНИАН, в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций" (регистрационный номер 8371) принят еще 19 октября 2023 года. Им предусмотрено, что на территории Украины должна быть запрещена деятельность религиозных организаций, связанных с Российской Федерацией, в частности, речь идет об УПЦ МП. Тогда за него проголосовало 267 народных депутатов.

Оппозиция настаивала на скорейшем вынесении законопроекта в сессионный зал ВР для окончательного принятия. При этом обвиняли власть в затягивании с принятием законопроекта. Председатель ВРУ Руслан Стефанчук в мае 2024 года отметил, что законопроект о запрете УПЦ МП должен быть принят без нарушений, чтобы потом не было возможности его отменить через Конституционный Суд Украины. Он отмечал, что общественный вес этого законопроекта велик, поэтому парламент не имеет права "ни на холостой выстрел при принятии этого законопроекта, ни на нарушение регламентных норм".

Отвечая на вопрос по поводу заявлений оппозиции, что из Офиса президента дано указание членам фракции "Слуга народа" не ставить подписи под законопроектом, чтобы его как можно скорее вынести на окончательное голосование в сессионный зал, Стефанчук отметил, что это такой вид политической борьбы от оппонентов. При этом подчеркнул, что очень хочет, чтобы этот законопроект был проголосован, а не провален Верховной Радой Украины. Он добавил, что все остальные манипуляции, все другие какие-то заявления о том, что кто-то кому-то перезвонил, - это "какие-то вялые фантазии отдельных субъектов политической деятельности, которые почему-то находятся в парламенте".

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