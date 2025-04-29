Почти 60% украинцев против русского языка в школах: какая ситуация по регионам

63% респондентов ответили, что дома общаются на украинском языке и только 13% - на русском.

В Украине продолжает увеличиваться доля тех, кто считает, что русский язык вообще не стоит изучать в украиноязычных школах.

По данным опроса, проведенногоКиевским международным институтом социологии (КМИС) в течение 14 февраля - 4 марта 2025 года, сейчас 58% респондентов высказались против изучения русского языка в школе. В 2023 году их было 52%. Для сравнения: в 2019 году 81% считали, что русский язык стоит изучать в школах (хотя и дискуссионным был объем изучения). В то же время с 8% до 52% выросла доля тех, кто против изучения русского языка вообще.

В КМИС отмечают, что среди 38%, которые считают, что русский язык стоит изучать, только 9% говорят об изучении на уровне украинского языка или по крайней мере более высоком уровне, чем другие иностранные языки (например, английский язык). Остальные 29% считают, что изучать стоит на уровне других иностранных языков или даже более низком уровне.

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По данным опроса, во всех регионах Украины по сравнению с 2019 годом стало значительно больше тех, кто выступает против изучения русского языка. "Причем в период между 2023 и 2025 годами мы пока не видим, например, "отката". Наоборот, в отдельных регионах продолжается распространение мнения о нецелесообразности изучения русского языка в школах", - отмечают в КМИС.

В то же время с Запада на Восток растет доля тех, кто все-таки хотел бы сохранения изучения русского языка в школах. Так, на Западе Украины 25% считают, что русский язык стоит изучать (32% в 2023 году), против этого - 72% (65% в 2023 году). В Центре уже 36% считают, что русский язык стоит изучать в школах (в 2023 году - 42%), против этого - 61% (в 2023 году - 53%).

На Юге ситуация с 2023 года не изменилась и сохраняется почти паритетное разделение - 51% считают, что русский язык стоит изучать (преимущественно - на уровне других иностранных языков или более низком уровне), а 44% считают, что не стоит изучать вообще. В то же время в 2019 году на Юге только 1% считали, что не стоит изучать русский язык.

По данным КМИС, на Востоке Украины по сравнению с 2023 годом стало больше тех, кто против изучения русского языка - с 23% до 36%. При этом считают, что стоит изучать - 57% (в 2023 году - 61%).

Также опрос показал, что 63% респондентов ответили, что дома общаются на украинском языке, 13% - на русском языке, а еще 19% ответили, что в равной степени общаются на украинском и русском языках.

По данным КМИС, по сравнению с 2020 годом доля тех, кто общается на украинском языке, выросла с 52% до 63%. В то же время с 25% до 13% стало меньше тех, кто общается на русском языке. Доля тех, кто общается на обоих языках, не изменилась - 18% в 2020 году и 19% сейчас.

В КМИС отмечают, что после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины возросло количество пользования украинским языком на Юге и Востоке. На Западе изменений почти не было - как и в 2020 году, так и в 2025 году 85% утверждают, что общаются на украинском языке. В Центре есть некоторый рост пользования украинским языком - с 62% до 68%. В то же время с 16% до 11% стало меньше тех, кто говорит о пользовании русским. Доля тех, кто говорит в равной степени на обоих языках, не изменилась - 18%.

На Юге с 22% до 39% стало больше тех, кто говорит дома на украинском языке, на Востоке - с 17% до 29%. В то же время в этих регионах с 42% до 24% на Юге и с 53% до 32% на Востоке уменьшилась доля тех, кто говорит на русском языке. Около трети населения этих регионов утверждают, что в равной степени говорят на украинском и русском языках (в 2020 году было около четверти).

При этом среди тех, кто дома общается на украинском языке, 66% выступают против изучения русского языка в школах, а 31% допускают его изучение.

Среди тех, кто в равной степени общается на украинском и русском языках, мнения разделились поровну - 48% против изучения русского языка в школах, а 49% - считают, что можно изучать.

Среди респондентов, которые дома общаются на русском языке, 66% считают, что русский язык можно изучать в школах. При этом каждый четвертый русскоязычный респондент выступает против изучения русского языка в школах.

Справка. Опрос проведен 14 февраля - 4 марта 2025 года Киевским международным институтом социологии (КМИС) методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех регионах Украины (подконтрольная Правительству Украины территория). Опрошено 1029 респондентов.

Языковой вопрос в Украине

Как сообщал УНИАН, народный артист Украины и известный актер театра и кино Лесь Заднепровский подчеркнул, что не понимает украинцев, которые продолжают общаться с детьми на языке страны-агрессора. Лесь считает, что стоит наложить карантин на русский язык и отречься от всего, что напоминает о соседе-оккупанте.

Он отметил, что его удивляют люди, которые в Украине до сих пор разговаривают на русском, ведь Россия пошла против Украины войной, погибли люди, разрушены города. По его словам, даже после прекращения войны, после провозглашения мира надо отгородиться "от того гетто, как от прокаженных".

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