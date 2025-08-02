После перемещения атомных субмарин NYT напомнило о нестабильной стороне Трампа

Президент США мог поддаться раздражению Путиным и приказать передвинуть подводные лодки, не взвесив это решение как следует.

Президента США Дональда Трампа критикуют за импульсивные шаги: в один день тот использовал свои полномочия главнокомандующего армией США, отдав приказ о передислокации атомных субмарин, и уволил главу правительственного агентства, который вступил с ним в спор. О нетерпеливости Трампа рассказывается в статье The New York Times.

Издание напомнило, что Трампа разозлили бессодержательные высказывания бывшего президента России Дмитрия Медведева - его автор статьи назвал "любимым интернет-троллем Кремля". И в ответ Трамп сменил место дислокации атомных подводных лодок.

"Трамп отреагировал так, будто настоящий конфликт между сверхдержавами может начаться, приказав подводным лодкам занять позиции для защиты от любой угрозы", - говорится в материале.

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По мнению автора, Трамп продемонстрировал другую сторону себя, отреагировав с непропорциональной интенсивностью и явной нетерпеливостью. А его действия, пишет автор, были частью модели, в которой он продемонстрировал растущую нетерпимость к тем, кто не подчиняется его воле.

"Россия под руководством Путина, которую Трамп когда-то считал партнером в решении больших проблем, оставила Трампа разочарованным и заставила его сталкиваться с насмешливыми напоминаниями о его обещании, что он сможет положить конец войне в Украине в первый же день своего президентства", - говорится в статье.

Там напоминается, что Путин отвечает на мирные усилия Трампа новыми атаками и игнорирует угрозы дальнейших санкций со стороны США, поэтому Трамп повернулся против него.

А вскоре после того Трамп уволил главу Бюро статистики труда, утверждая, что данные о занятости были подделаны, чтобы поставить его в плохом свете.

Бывший советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Р. Болтон сказал, что Трамп намеренно окружил себя людьми, которые "всегда соглашаются с ним".

"Это еще одно свидетельство того, что он не подходит на должность президента. Президент не должен так реагировать ни на одну из этих ситуаций", - сказал Болтон.

По его мнению президент должен проявлять больше дисциплины. Окружив себя помощниками, которые не желают противостоять его импульсам, Трамп не чувствует никаких ограничений в своих импульсивных высказываниях, сказал Болтон.

"Возможно, он даже не понимает, что делает. Для него настолько естественно говорить возмутительные вещи, что он не способен думать о стратегических последствиях. Трампа не сдерживает реальность. Он просто говорит то, что хочет сказать", - сказал Болтон.

Атомные подводные лодки США изменили местоположение: что известно

Напомним, что на днях Дональд Трамп объявил, что отправляет две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" в ответ на провокации Москвы. И хотя сам Трамп назвал это ответом на провокацию Медведева, в The Times считают, что настоящим адресатом послания является российский диктатор Путин. Издание пишет, что Трамп действует завуалировано, пытаясь публично не оскорблять Путина, потому что еще "верит в их дружбу".

Однако в Институте по изучению войны считают, что Кремль и в дальнейшем будет давить на Трампа. Цель россиян - заставить президента США отказаться от дедлайна в 10 дней для завершения войны, который истекает 8 августа и после которого возможны вторичные санкции против покупателей российской нефти.

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