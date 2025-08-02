Оккупанты могут готовить Донецкий аэропорт под военные цели

На спутниковых снимках видны признаки восстановления взлетно-посадочных полос.

В начале июля Донецке, вероятно, началось восстановление Донецкого аэропорта. Об этом пишет телеграм-канал Military Journal.

Указывается, что на спутниковых снимках видны изменения. Они могут свидетельствовать о начале восстановительных работ на территории разрушенного во время военных действий аэропорта.

"Фортификационные сооружения, ранее блокировавшие взлетно-посадочную полосу, уже засыпаны - это может свидетельствовать о подготовке к ее повторному использованию", - отмечает Military Journal.

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Строительные работы видны на территории бывших автостоянок. Аналитики предполагают, что там создают топливно-техническую базу. Также вероятные строительные работы идут на территории гипермаркета "METRO Cash and Carry" № 24. Авторы канала указывают, что пока неизвестно, идет ли просто восстановление или строительство военного объекта.

Кроме того, есть предварительная информация об отдельных пусках российских ударных дронов с территории аэропорта в Донецке.

Бои за Донецкий аэропорт

Напомним, что Донецкий аэропорт был одним из знаковых мест во время обороны Донбасса в 2014-2015 годах. Его удавалось долго оборонять, пока россияне во время объявленного для эвакуации раненых перемирия не заминировали здание, в котором находились украинские защитники.

Один из защитников аэропорта, главный сержант 93 ОМБр "Холодный Яр", Виталий "Стоход" Пьясецкий, рассказал об особенностях боев на той территории в то время. Он говорит, что тогда приходилось очень часто вступать в стрелковый бой с россиянами на коротких дистанциях. Он вспоминает, что поскольку тогда еще не было дронов, то танки и артиллерия оказывали сильное огневое воздействие.

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