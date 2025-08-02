В фильме "Человек-паук: Совершенно новый день" сыграет актер, которого многие не ожидали там увидеть.

"Человек-паук: Совершенно новый день" получил громкое пополнение в актёрском составе — к Тому Холланду присоединяется Марк Руффало, который вновь сыграет Брюса Бэннера (Халка).

. О его участии давно ходили слухи, но подтверждение появилось только сейчас, когда сценарий финализировали, а производство готовится стартовать в этом месяце, пишет The Hollywood Reporter.

Одновременно с этим стало известно, что Майкл Мандо, известный по сериалу "Лучше звоните Солу", вновь исполнит роль Скорпиона — злодея, которого он впервые сыграл в фильме "Человек-паук: Возвращение домой" (2017), открывшем трилогию о Пауке с Холландом.

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Фильмы о Человеке-пауке с Холландом традиционно ставят его в пару с более опытным актером. В "Возвращении домой" он был рядом с Робертом Дауни-младшим, во "Вдали от дома" — с Сэмюэлем Л. Джексоном, а вот в последней части трилогии "Нет пути домой" — с Бенедиктом Камбербэтчем.

Такой подход, как сообщается, отсылает к классическим комиксам Marvel Team-Up 1970–80-х годов, в которых Человек-паук объединялся с другим супергероем для совместных приключений.

Но "Совершенно новый день" собирается пойти ещё дальше. В фильме также появится Джон Бернтал, который вновь сыграет Карателя. Это будет его первая полнометражная роль в рамках киновселенной Marvel, а также первая кино-версия персонажа со времён фильма "Каратель: Территория войны" (2008), где его сыграл покойный Рэй Стивенсон.

Сюжет пока держится в секрете, но можно не сомневаться: в духе Marvel, Человек-паук, Каратель и Халк сначала сцепятся друг с другом, прежде чем поймут, кто настоящий злодей.

Премьера фильма запланирована на 31 июля 2026 года. А пока можно Marvel постепенно делится с фанатами различными деталями. К примеру, 2 августа появился короткий видеоролик, в котором Холланд предстал в своем новом костюме.

Другие новости о киновселенной Marvel

Ранее УНИАН сообщал, что Marvel запланировала на будущее целых 14 новых фильмов и сериалов. Среди них, конечно же, есть фильм и о Человеке-пауке, несколько "Мстителей". А вот о других проектах - читайте в материале.

Кроме того, мы рассказывали о звезде "Бората", который ради роли в Marvel физически преобразился. Саша Барон Коэн сыграл Мефисто в сериале Ironheart.

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