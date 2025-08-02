Кроме того, такие дроны появились у вражеских подразделений, которые находятся в зоне боевых действий.

Российские оккупационные войска стали чаще "засыпать" прифронтовые украинские города "Шахедами". Такое заявление сделал старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс", который также является автором телеграм-канала "Офицер".

"Противник в несколько раз увеличил количество ударов по тому же Краматорску и Славянску (Донецкая область, – ред.); "Шахеды" запускают не только ночью, но и днем, тупо такая себе черная балалайка летит посреди белого дня и хотя бы минимальное увеличение незаметности [россиян] отнюдь не волнует", – написал он.

Военный также отметил, что дроны типа "Шахед" появились в распоряжении российских подразделений, которые задействованы непосредственно в зоне боевых действий.

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"Поэтому "Шахеды" могут использоваться не только для поражения плановых целей, но и по принципу "здесь и сейчас", не зря уже давно не видим прилеты С-300, ведь появилась гораздо более дешевая альтернатива", – констатировал "Алекс".

Война в Украине: важные новости

Российские оккупационные войска ударили по важному мосту в Херсоне. Переправа ведет к микрорайону Корабел. Кроме моста, в результате удара пострадали три частных дома и многоэтажка, сообщил глава ОГА Александр Прокудин.

Между тем специалист в области радиоэлектронной борьбы Сергей "Флеш" Бескрестнов предупредил, что россияне могут готовить удар сотнями морских дронов по морской инфраструктуре Украины. Речь идет, в том числе, о портах.

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