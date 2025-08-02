Бои там продолжаются.

Российские оккупационные войска не могут закрепиться в населенном пункте Каменское Запорожской области, несмотря на все попытки это сделать. Такое заявление сделал представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

В эфире телеканала "Мы – Украина" он отметил, что враг пытается окончательно вытеснить из города украинские подразделения, но успеха не имеет. По его словам, украинские позиции продолжают оставаться на северной и северо-восточной окраинах Каменского.

"Враг не может закрепиться в Каменском, ведь он уничтожил наши позиции, чтобы нам не было где держаться. Поэтому и ему негде там удержаться. Он только туда заходит, просачивается, мы пытаемся уничтожить все эти группы, которые просачиваются в этот населенный пункт. Бои там продолжаются. Мы пытаемся отбросить врага от этого населенного пункта", – констатировал Волошин.

Видео дня

Война в Украине: ситуация на фронте

На Покровском направлении российские оккупанты имеют большие потери, но пытаются продвигаться дальше. Заместитель командира отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" НГУ Павел Гвозденко отметил, что обстановка там очень горячая.

Тем временем СМИ сообщают о том, что россияне, предположительно, начали восстанавливать Донецкий аэропорт – а именно, взлетно-посадочные полосы. Отмечается, что строительные работы видны на территории бывших автостоянок.

Вас также могут заинтересовать новости: