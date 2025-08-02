Бывший руководитель Луганщины фигурирует в деле о хищении денег на военных закупках.

На фоне сообщений о задержании Сергея Гайдая по делу о коррупции Кабинет министров согласовал увольнение его с должности главы Мукачевской райгосадминистрации. Об этом сообщает пресс-служба украинского правительства.

"На внеочередном заседании правительства принято решение направить Президенту проект распоряжения об увольнении с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая", - говорится в сообщении.

Причины увольнения не указываются. Так же нет информации и о возможном преемнике на должности.

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Кто такой Сергей Гайдай

Сергей Гайдай - уроженец города Северодонецк Луганской области. В 2015-2018 гг. был главой Мукачевской районной администрации на Закарпатье. С 25 октября 2019 до 15 марта 2023 года Гайдай возглавлял Луганскую областную государственную (военную) администрацию. В 2022 году был одним из самых узнаваемых официальных спикеров о ситуации на фронте, в прифронтовой зоне и на оккупированных территориях.

После увольнения с должности в марте 2023 года Гайдай был назначен 15 марта 2024 года главой Мукачевской районной государственной администрации, которую он возглавлял когда-то.

Сегодня стало известно, что Сергей Гайдай был задержан в рамках расследования уголовного дела о хищении денег и взяточничестве при закупках дронов и систем РЭБ. По данным СМИ, уже в понедельник его якобы должны были назначить главой одной из областных государственных администраций. Для этого его предварительно надо было бы уволить с должности руководителя Мукачевской РГА.

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