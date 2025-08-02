Это событие ошеломило китайское общество.

В Китае мужчина чудом выжил, проведя пять дней и ночей под водой. О невероятном случае рассказывает гонконгское издание South China Morning Post.

Инцидент произошел 19 июля, когда 40-летний дайвер-любитель из города Фужун в регионе Сянси (провинция Хунань, центральный Китай) пошел с другом к местной реке и пропал без вести лишь через пять минут после погружения.

Река пересекается со сложной системой пещер и в некоторых местах имеет глубину в несколько десятков метров. Полиция и спасатели немедленно начали поисковую операцию, в частности были привлечены профессиональные водолазы.

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Поиски продолжались безрезультатно в течение пяти дней, пока во время очередного заплыва подводными пещерами водолазам не удалось наткнуться на пропавшего мужчину. Как потом рассказал журналистам капитан спасательной команды Тянь Янлин, дайверу удалось выжить благодаря воздушному карману в одной из подземных пещер. Там он мог дышать, несмотря на то, что в целом находился глубоко под водой.

По словам мужчины, за эти пять дней он полностью потерял ощущение времени и выживал, питаясь сырой рыбой. На удивление, после спасения несчастный находился в достаточно хорошем состоянии и даже смог самостоятельно дойти до машины скорой помощи.

Первые слова, с которыми он обратился к спасателям, были: "У вас есть сигарета?"

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Как писал УНИАН, в Великобритании случайно нашли колонию медуз, которые уже полвека считались полностью вымершими. Теперь ученые пытаются выяснить, есть ли еще места, где этим существам до сих пор удается выживать.

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