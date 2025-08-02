Республиканская партия дала неоднозначный месседж сторонникам Трампа.

Пиарщики Дональда Трампа допустили нелепую ошибку, невольно намекнув на его давние связи с Россией. Президента США поместили на постер вместе со старым советским автомобилем.

Так, официальный аккаунт Республиканской партии США на платформе Х опубликовал пост с коротким лозунгом "Большой прекрасный закон вернет былое величие американскому автомобилю", апеллируя к трамповскому закону о снижении налогов для бизнеса, принятому недавно.

Но самым интересным в этой публикации было то, что под надписью поместили портрет Дональда Трампа на фоне желтого автомобиля, который совсем не похож на американский.

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Несмотря на то, что машина показана не полностью, пользователи легко определили, что изображенный автомобиль - это советский ВАЗ-2101 (на Западе известен как Lada 1200), выпускавшийся с 1970 по 1988 год в советской России.

"Так признает ли Республиканская партия, что ею руководит Россия, если она использовала российский автомобиль?" - написал один из пользователей.

"Ого, как вы дошли до того, что Трамп рядом с советским автомобилем? Удалите это, это стыдно", - написал другой.

Скандал с российским триколором на день флага США

Как писал УНИАН, не так давно подчиненные Трампа уже успели попасть в очень похожий скандал. На день американского флага, который празднуется 14 июня, пресс-служба Министерства обороны США опубликовала поздравление. Оно сопровождалось картинкой, на которой сбоку был изображен большой, но помятый американский флаг, а в центре рисунка - два маленьких ровненьких флажка России.

Вероятно, предполагалось нарисовать просто три цветные полосы, символизирующие три цвета американского флага. Но визуально получились именно российские флаги. И это поздравление в таком виде до сих пор можно найти на странице Пентагона на платформе Х.

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