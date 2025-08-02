Мост соединяет целый район с большой землей.

Российская армия нанесла бомбовый удар по одному из мостов в черте города Херсон, пытаясь отрезать от большой земли крупный район. Об этом в своем телеграм сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Около шести вечера российская армия атаковала из авиации Херсон. Враг сбросил на город две управляемые авиабомбы. В результате атак поврежден автомобильный мост, ведущий к микрорайону Корабел", - написал он.

По словам Прокудина, кроме самого моста в результате удара также пострадали три частных дома и многоэтажка.

Видео дня

На момент этой публикации информации о пострадавших не было.

Пока нет официальной информации о том, насколько серьезными являются те повреждения, которые получил мост. Однако в Сети появилось видео, как утверждается, снятое на том самом мосту вскоре после прилета. На этих кадрах видно, что в полотне моста есть большие дыры, но в целом сооружение устояло.

Что нужно знать о районе Корабел

Микрорайон Корабел, который местные часто называют просто "Остров", расположен на Карантинном острове в юго-западной части Херсона. На острове расположена промышленная зона и жилой массив, который активно застраивали с конца 1960-х.

С востока район примыкает к Днепру, а с остальных сторон от большой земли он отрезан другим рукавом Днепра, который выделяют в отдельную реку Кошевая. С большой землей район соединяют только два моста - автомобильный и железнодорожный. Без них попасть на остров и выехать с него будет возможно только по воздуху, или вплавь.

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