Он также рассказал о коллегах-россиянах, в поддержку которых верит.

Народный артист Украины и известный актер театра и кино Лесь Заднепровский высказался относительно языкового вопроса в Украине и об известных россиянах, которым верит во время войны.

Сначала мужчина отметил, что не понимает украинцев, которые продолжают общаться с детьми на языке страны-агрессора. Лесь считает, что стоит наложить карантин на русский язык и отречься от всего, что напоминает о соседе-оккупанте.

"Меня удивляют люди, которые в Украине до сих пор разговаривают на русском. После всех трагедий, которые произошли с нами за эти годы, розовые очки должны были упасть с лиц абсолютно всех украинцев. Для кого люди, которые разговаривают со своими детьми на русском, готовят это поколение? На нас поперли войной! Украина порвала все отношения со страной-агрессором и никогда не хочет их возвращать. Мостов нет, они раздавлены, люди погибли. И если кто-то попытается заговорить со мной о братстве народов, я просто плюну в глаза. Считаю, что даже после прекращения войны, после провозглашения мира в результате, дай Бог, нашей победы, все равно надо отгородиться от того гетто, как от прокаженных", - подчеркнул актер в интервью для OBOZ.UA.

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Но Заднепровский также добавил, что есть некоторые известные россияни, в поддержку которых он верит. По его словам, Лия Ахеджакова, Олег Басилашвили и Андрей Макаревич действительно понимают, что происходит в нашей стране.

"Среди коллег я смог бы доверять только Лие Ахеджаковой и Олегу Басилашвили. Вот и все. Может, еще Андрею Макаревичу. Это люди, которые сознательно и публично говорили о поддержке Украины. Но для огромной России - это песчинки. Возможно, еще кто-то хочет выступить, но боится. Все-таки это государство-тюрьма".

Напомним, ранее известный актер Алексей Богданович рассказал о брате в РФ и что ему предлагали россияне.

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