Правило касается в первую очередь женщин.

Если планируете посетить Париж, стоит заранее проверить не только билеты и бронирование, но и содержимое чемодана. Кроме модных платьев и легких вещей для прогулок в теплые дни, обратите внимание на обувь - она может стать решающим фактором для вашего вечера, пишет Express.

Издание приводит историю американской туристки Лейни Такер, которая недавно отдыхала во французской столице и попала в неловкую ситуацию из-за отсутствия надлежащего наряда. По ее словам, во время вечерних выходов в город ей несколько раз отказывали во входе в ночные клубы, ведь она была в сандалиях - заведения требовали обувь на каблуках.

"Важное замечание для всех девушек, которые приезжают в Париж: мы не попали в несколько клубов прошлой ночью, потому что были в сандалиях. Почти везде нужны каблуки", - рассказала Лейни.

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В конце концов, она таки попала в один клуб, объяснив охраннику, что ее сандалии - от Valentino.

"Честно говоря, я ненавижу себя за это. Отправьте меня прямо в тюрьму", - призналась девушка.

Реакция соцсетей на эту историю, которую девушка опубликовала в своем Instagram, была разной: одни считают, что Лейни сама виновата, ведь не подготовилась, другие критикуют устаревшую политику клубов.

"Как француженка, я надеялась, что это дурацкое правило о каблуках в клубах закончилось. Серьезно. Мужчины заходят в клубы в спортивной одежде, а нам приходится ломать ноги на танцполе", - написала одна из комментаторов.

Другие пользователи напоминают: ночные клубы требуют не столько высоких каблуков, сколько просто закрытой обуви - это вопрос стиля и безопасности.

Другие рассказы туристов об их опыте путешествий

Как писал УНИАН, фудблогер посетила один из ресторанов всемирно известного шеф-повара и ресторатора Гордона Рамзи, а затем рассказала о впечатлениях. В частности она рассказала, почему больше не будет заказывать фирменный стейк этого ресторана.

Также мы писали о неудачном опыте посещения римского Колизея туристической обозревательницей. Женщина была разочарована увиденным на месте.

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