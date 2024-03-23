Павел Алдошин отметил, что на фронте также присутствует языковой вопрос.

Украинский актер, звезда фильма "Снайпер. Белый ворон" Павел Алдошин в начале полномасштабного вторжения пополнил ряды ВСУ. Он признается, что в тот же период времени сознательно перешел на украинский язык.

В интервью "Обозревателю" он рассказал, что в армии, как и в гражданской жизни, существует языковой вопрос. Однако делать замечания военным, разговаривающим на русском, может только военный, а не такие люди, как Ирина Фарион.

"Я бы хотел еще раз подчеркнуть, что делать замечания военному по отношению к языку может только военный. Поверьте, на фронте также есть правила и существует языковой вопрос", – рассказал знаменитость.

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Он добавил, что на фронте бывают ситуации, когда из-за русского языка можно даже погибнуть.

"Ночью очень плохо разобрать в тепловизор или ночник, это украинец или это кацап. Но если он разговаривает на украинском и так, как мы должны это слышать, то мы понимаем. Если же на кацапском, то здесь вопрос – 50/50", – объяснил он.

Отметим, ранее Ирина Фарион попала в скандал высказыванием относительно того, что она не может назвать украинцами русскоговорящих военных. За такие слова ее раскритиковали бойцы ВСУ и не только.

Напомним, ранее хореограф и военный Дмитрий Дикусар высказался о языковом вопросе и "усталости" от войны.

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