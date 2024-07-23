В частности, должностным лицам киевского метрополитена сообщено подозрение в служебной халатности.

Правоохранительные органы собрали доказательства противоправных действий должностных лиц столичной подземки, которые привели к разгерметизации и трещинам в стенах тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская"

Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины. "В декабре 2023 года на некоторых участках синей ветки столичной подземки произошло аварийное подтопление и проседание грунта над тоннелем. Это повлекло как временное ограничение движения поездов через ряд станций метро, так и полное закрытие отдельных его участков. Среди подозреваемых - исполняющий обязанности начальника коммунального предприятия "Киевский метрополитен" и начальник службы пути, тоннельных сооружений и зданий. Общая сумма нанесенного ущерба в результате аварии - почти 165 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение нескольких лет фигуранты, которые непосредственно отвечают за проведение обследований технического состояния сооружений метрополитена, скрывали факты критического состояния участка метрополитена.

Видео дня

По результатам проведенных экспертиз установлено, что коррозии арматуры и постепенное разрушение отдельных элементов тоннельного сооружения привели к образованию трещин в каркасе основной конструкции. В результате в щели попадали грунтовые воды, постоянное действие которых привело к нарушению целостности гидроизоляции тоннеля - как следствие, пути киевского метрополитена начало затапливать.

Как результат, в начале декабря 2023 года на отдельных участках Оболонско-Теремковской линии Киевского метрополитена, а именно в тоннеле между станциями "Демеевская" - "Лыбедская", произошло аварийное подтопление и проседание грунта над тоннелем. Чтобы избежать большей катастрофы поврежденные станции метро пришлось закрыть.

"23 июля на основании полученных в ходе досудебного расследования доказательств исполняющему обязанности начальника и начальнику службы пути, тоннельных сооружений и зданий коммунального предприятия сообщено о подозрении. Им инкриминируют служебную халатность (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса). Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового", - заявили в полиции.

Авария на киевском метрополитене

Из-за необходимости срочного ремонта на перегонном тоннеле между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" с 9 декабря движение поездов по Оболонско-Теремковской линии метро происходит между станциями "Героев Днепра" и "Лыбедская". Движение поездов на отрезке между "Лыбедской" и "Демеевской" пришлось полностью остановить до завершения работ .

Такое решение принято Постоянной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА. Как информирует КП "Киевский метрополитен", станции метро "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки" продолжат круглосуточную работу в режиме укрытия.

Ранее в КГГА заявили, что восстановительные работы перегонного тоннеля "Демеевская" - "Лыбедская" столичного метрополитена продолжаются. Восстановить движение поездов по "синей" линии метро планируют до конца лета 2024 года.

Вас также могут заинтересовать новости: