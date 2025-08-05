В конце недели, по истечению срока ультиматума для Кремля, Трампу предстоит принять, "пожалуй, самое важное решение в этом конфликте на сегодняшний день", отмечает издание.

Соединенные Штаты были вовлечены в войну в Украине при президентстве Джо Байдена как ключевой союзник и спонсор Украины. И несмотря на то, что Дональд Трамп неоднократно заявлял, что это "война Байдена", однако его последние решения указывают, что она все же становится "войной Трампа", пишет CNN.

"Именно в последние две недели решения Трампа – и осознание этого – превратили войну в Украине в его собственную проблему. Он увидел, что Путин не хочет мира. Он увидел, что Украине срочно нужно оружие, и он попытался помочь, пусть и не слишком убедительно. Он сделал примечательный выбор, ответив на обычно игнорируемые заявления бывшего президента России Дмитрия Медведева о ядерном оружии более серьёзными ядерными угрозами о размещении американских атомных подводных лодок ближе к России. Менее чем за месяц США перешли от приостановки военной помощи Украине к угрозе применения ядерного оружия против России", - пишет издание.

При этом в конце недели, по истечению срока ультиматума для Кремля, Трампу предстоит принять, "пожалуй, самое важное решение в этом конфликте на сегодняшний день", отмечает издание.

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Он может ввести санкции против российских потребителей энергоносителей – которые действительно будут болезненными и согласиться ли он с тем, что США и их союзникам, возможно, придётся потерпеть ради этого небольшие экономические потери.

Или он может поискать выход из ситуации, если такой будет предложен его спецпредставителю Стиву Виткоффу во время ожидаемого визита в Москву на этой неделе. Трамп, возможно, согласился бы на двустороннюю встречу с Путиным как на знак прогресса на пути к миру. Но даже это отступление всё равно будет означать, что он оставил свой неизгладимый след в войне, отмечает CNN.

Как отмечается в статье, до сих пор каждый поворотный момент основывался на личном выборе и прихоти Трампа, однако в этом заключается важная проблема американского президентства.

"Трамп не может выбирать, какие проблемы принадлежат ему, а какие он может игнорировать. Платформа MAGA "Америка прежде всего" может быть направлена на сокращение глобального влияния Вашингтона, но она не позволяет Трампу единолично владеть своими успехами, а не неудачами. Если Трамп не сократит влияние Америки в мире до нуля – что несовместимо с президентской личностью, вынужденной "действовать" и агитировать, – всегда будут какие-то проблемы, присущие Америке".

В конечном счёте, подчеркивает CNN, война в Украине - это определяющий конфликт президентства Трампа и эпохи после 11 сентября, и ее исход определит европейскую безопасность и военные планы Китая на следующее десятилетие.

"Китай понимает это и нуждается в победе России. Европа это понимает и вооружается, чтобы Россия не увидела выгоду в слабости блока. Понимает ли это Трамп и принимает ли он неудобные, резкие решения с вытекающими последствиями, мы узнаем на следующей неделе".

Ультиматум Трампа

Следующая неделя может стать поворотным моментом в войне между Россией и Украиной, поскольку приближается срок, установленный президентом США Дональдом Трампом Кремлю для заключения мирного соглашения.

Хотя, как пишет Associated Press, не исключено, что "дедлайн" Трампа может пройти тихо и без последствий, ведь пока что пока что обещания, угрозы и уговоры не смогли изменить позицию Кремля.

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