Мужчина не мог сам о себе заботиться и годами не выходил из дома.

В семье украинской певицы Ирины Билык произошла трагедия: умер ее родной брат Сергей. Об этом пишет OBOZ.UA со ссылкой на два источника.

Сообщается, что в понедельник, 4 августа, 46-летнего Сергея Билык нашли мертвым в его собственной квартире.

Ирина Билык: что известно о ее брате Сергее

По данным СМИ, мужчина долгое время страдал от психического расстройства и не мог сам о себе заботиться. После смерти матери Сергей остался один в квартире и годами не выходил из дома. За ним ухаживали Ирина Билык и ее второй брат Юрий.

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Отмечается, что семья Билык не распространялась о состоянии здоровья Сергея, так как этого не хотела покойная мама. Хотя в проекте "Мой секрет" в 2021 году певица поделилась некоторыми подробностями относительно болезни брата.

После трагедии Ирина Билык никаких заявлений не делала.

Напомним, ранее друг певицы Ирины Билык Евгений Рыбчинский рассказал о серьезном заболевании, которое она перенесла в марте. Из-за него исполнительница была вынуждена отменить концерты.

"Ира очень болела. Она не из тех, кто будет выставлять на первый план свои болезни, а будет рассказывать только о достижениях. Она сильно переболела. И вообще совершила большой подвиг, когда вышла на сцену после того, как 30% ее легких было повреждено", - заявил он.

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