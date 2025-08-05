Объектом насмешек стал голосовой ассистент Siri, поумневшая версия которого, несмотря на обещания, до сих пор не вышла.

Google выпустила видео приглашение на презентацию флагманской линейки Pixel 10, в котором высмеяла затянувшееся обновление умной Siri в Apple и призвала владельцев iPhone не дожидаться его, а просто сменить смартфон.

"Если вы купили новый телефон в ожидании функции, которая должна скоро выйти. Но она "должна скоро выйти" уже на протяжении года… Вы можете поменять определение слова "скоро". Или просто сменить свой телефон", – говорится в видео.

Как отмечают в The Verge, это прямая отсылка iPhone 16, который должен был выйти с "умной" Siri уровня ChatGPT, но ее до сих пор нет. На WWDC 2025 представители Apple заявили, что компании нужно больше времени на доработку Siri, и она выйдет когда-то в 2026 году.

Видео дня

Главным изменением в поумневшей LLM Siri станет возможность понимать личный контекст и выполнять задачи на основе информации, отображаемой на экране iPhone.

После "фальшивой" презентации Siri компания зареклась анонсировать новые функции прежде времени и удалила с официальных платформ часть рекламных материалов, связанных с этим обновлением.

А меж тем презентация Google Pixel 10 состоится уже 20 августа – на два месяца раньше типичных октябрьских презентаций. Нас снова ждут четыре модели: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и складной Pixel 10 Pro Fold.

По слухам, в этом году Google планирует сделать складную модель дешевле, а все модели получат аналог MagSafe из iPhone. На старте продаж ожидается три аксессуара: зарядная станция, держатель с кольцом и станция с вертикальной подставкой.

УНИАН рассказывал, что испанская полиция уделяет особое внимание владельцам Google Pixel. По их наблюдениям, этими телефонами особенно часто пользуются наркоторговцы и члены банд.

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