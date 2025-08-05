Мигранты смогли затормозить неустанное старение немецкого общества.

Украинские беженцы спасли Германию от демографического кризиса. Об этом говорится в материале Deutsche Welle на основе анализа данных статистического Федерального статистического ведомства (Destatis).

Дело в том, что в немецком обществе уже много лет подряд доля молодежи держится на крайне низком уровне - людей в возрасте от 15 до 24 лет в Германии не более 10 процентов от общей численности населения. Этот показатель постепенно снижается с 1983 года, когда там проживало 13,2 млн человек в возрасте от 15 до 24 лет. А в конце 2024 года в стране проживало уже около 8,3 миллиона человек этого возраста.

Но если бы не приток украинских граждан, которые выехали из-за войны, то этот показатель был бы намного меньше. В ведомстве подсчитали, что без иммигрантов доля молодежи в конце 2024 года составляла бы лишь 8,6 процента. При этом, по данным Deutsche Welle, в конце 2024 года в Германии проживало около 1,2 миллиона беженцев из Украины.

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По статистике, среди людей, которые имеют миграционное прошлое, - то есть либо они сами, либо кто-то из их родителей не родился в Германии, - около 12 процентов молодежи. Показательно, что самая высокая доля молодых людей - 20,7 процента - наблюдается именно среди потомков иммигрантов. Среди людей, у которых только один из родителей иммигрант, доля молодежи также высока - 20 процентов. У самих иммигрантов этот показатель составляет 9,2 процента.

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Напомним, что немецкие политики начали призывать правительство отказаться от уплаты денежной помощи украинским беженцам. Премьер-министр Баварии и лидер партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер сказал, что социальные выплаты препятствуют им устраиваться на работу.

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль сказал, что вскоре выплаты могут отменить для новоприбывших украинцев.

В то же время, аналитики уверены, что страны Европы получают от украинских беженцев гораздо больше, чем вкладывают в помощь для них. Данные НБУ свидетельствуют, что большинство украинских беженцев интегрировалась в рынок труда Европы. Соответственно, те, кто работает, начали платить налоги и способствуют росту ВВП принимающей страны.

Также о положительном влиянии украинских беженцев для польской экономики рассказывал посол Украины в Польше Василий Боднар. Он привел данные о том, что в Польше трудоустроились уже 69 процентов из почти миллиона мигрантов. Ежегодно они дают Польше около 2,7 процента ВВП - речь идет о миллиардах евро ежегодно. Несмотря на это, по его словам, поляки так и не смогли полюбить украинцев.

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