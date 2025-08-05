Более 400 тысяч тонн дизельного топлива потенциально могут поставляться в обход санкций.

Россия в июле сократила экспорт дизельного топлива и газойля на 5% по сравнению с июнем, до 3,26 миллионов. На это повлияла, в частности, нехватка топлива на внутреннем рынке, сообщает Reuters со ссылкой на данные компании LSEG и источники на рынке.

По данным издания, поставки через российский порт Приморск, который является крупнейшим в стране пунктом экспорта дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы, в июле составили 1,26 млн тонн, что на 11,3% меньше по сравнению с июнем.

Основным потребителями российского дизеля и газойля остались Турция и Бразилия, но сокращение поставок их не обошло стороной. В частности, экспорт дизельного топлива и газойля из российских портов в Турцию упал в июле до 1,25 млн тонн, что на 14% меньше, чем в июне, в то время как отгрузки в Бразилию сократились на 29%, до 0,37 млн тонн.

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Экспорт российского дизельного топлива и газойля в африканские страны в июле сократился на четверть по сравнению с предыдущим месяцем и составил около 0,69 млн тонн.

При этом еще 400 тысяч тонн российского дизеля, по данным издания, направляются на Кипр. Кому они предназначены, пока неизвестно. 110 тысяч тонн дизельного топлива имели в российских портах пометку "под заказ". Это означает, что пункт его назначения неизвестен или незадекларирован. Не исключено, что эти поставки происходят в обход санкций.

Отмечается, что сокращение поставок дизеля и газойля связано с уменьшением производства их производства на российских НПЗ из-за технического обслуживания на фоне высокого спроса на топливо в самой России. Не секрет, что российские НПЗ после паузы снова посещают украинские дроны.

Удары по территории РФ и российский экспорт

В июне экспорт нефтепродуктов из России упал до самого низкого уровня с октября 2024 года из-за, в частности длительных ремонтных работ на НПЗ, часть из которых была атакована украинскими беспилотниками. В то же время экспорт дизеля и газойля тогда вырос на 1% - до 1 миллиона баррелей в сутки.

4 августа стало известно, что украинские беспилотники остановили работу Новокуйбышевского НПЗ в Самарской области РФ, что, вероятно, скажется на экспорте РФ и внутреннем рынке.

Ранее Москва уже запретила экспорт бензина из-за нехватки топлива на внутреннем рынке, который был вызван длительными ремонтами НПЗ, на некоторых из которых произошел "хлопок".

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