Изменение погоды будет кратковременным.

В течение 5-9 августа в Киевской области и в городе Киеве будет преобладать погода без осадков, поскольку ее будет обусловливать поле повышенного давления. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Однако 6 августа через Киевскую область с запада на восток переместится атмосферный фронт. Он повлечет увеличение облачности, в среду днем кратковременные дожди с грозами, которые местами еще ожидаются и ночью на четверг.

"Хотя будет преобладать умеренный северо-западный ветер, однако это больше будет ощущаться на минимальной температуре ночью, особенно по области 7-9 августа после прохождения фронта с запада", - говорят синоптики.

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В общем, колебания температуры, особенно в столице, будут незначительными как ночью, так и днем. Ночью будет около +18°, а после фронт +15°. Днем столбики термометров будут показывать +26°...+28°, а 7 августа в столице будет не выше +24°.

Погода сегодня - прогноз на 5 августа

Сегодня в Украине будет преобладать переменная облачность. Без осадков. Скорость ветра 5-19 м/с. В большинстве областей столбики термометров покажут +24°...+29°, на юге разогреет до +30°...+34°. В Карпатах ожидается небольшой дождь и температура в пределах +18°...+23°.

На Киевщине также будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. По области днем будет +24°...+29°, а в столице +27°...+29°.

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