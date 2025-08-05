Монета имеет номинал 5 гривень, тираж - 75 тыс. штук.

Национальный банк Украины выпустил новую памятную монету из серии "Украинское наследие".

Как сообщила пресс-служба регулятора, новая монета "Опошнянская керамика" посвящена традиционному гончарному искусству, которое сформировалось в поселке Опошня Полтавской области и берет свое начало еще с XVII века.

"Опошнянская керамика стала знаковым явлением национальной культуры - как в художественном, так и в этнографическом измерениях. В 2012 году она была внесена в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины, что свидетельствует о ее значимости как составляющей культурной идентичности", - рассказали в НБУ.

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На аверсе монеты в центре изображена зооморфная скульптура "Лев" авторства известного украинского гончара из Опошни Василия Омеляненко. На реверсе представлена стилизованная композиция, сформированная из элементов традиционного орнаментального декора опошнянских глиняных изделий, в частности тарелок.

Монета имеет номинал 5 гривень, изготовлена из нейзильбера. Тираж монеты составляет до 75 000 штук (в сувенирной упаковке).

Купить памятную монету "Опошнянская керамика" можно будет приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 6 августа. Реализация этой монеты банками-дистрибьюторами будет осуществляться постепенно, по мере ее отгрузки Банкнотно-монетным двором Нацбанка.

Памятные монеты НБУ - последние новости

25 апреля 2025 года Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету "Чернобыль. Возрождение. Лось европейский". Это животное было занесено в Красную книгу Украины в 2017 году и стало символом восстановления природных экосистем Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

В декабре 2024 года НБУ выпустил памятную монету, посвященную Архангелу Михаилу. Образ этого святого присутствует в атрибутике украинских войск и символизирует борьбу со злом.

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