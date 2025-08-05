Генштаб РФ убедил Путина, что украинская оборона вот-вот развалится.

Российский диктатор Владимир Путин, наверняка, проигнорирует ультиматум президента США Дональда Трампа и продолжит свою войну против Украины, несмотря на угрозы новыми санкциями. Об этом в комментарии Reuters рассказали источники, приближенные к Кремлю.

Так, один из собеседников издания рассказал, что вообще-то Путин обеспокоен новым ухудшением отношений с руководством США. Он все еще надеется, что Россия снова сможет стать дружественной страной для Америки и возобновит торговлю с Западом.

Вместе с тем Путин не хочет сворачивать войну против Украины, поскольку российская армия продвигается на фронте, а положение Украины является сложным. По словам источника, ни российский народ, ни российская армия якобы не поймут, если Путин сейчас остановится. Как рассказал собеседник Reuters, российский Генштаб заверил Путина в том, что украинский фронт развалится через два-три месяца.

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Второй собеседник издания тоже говорит, что кремлевский лидер в целом ценит отношения с Трампом и не хочет его гневить, но война против Украины для Путина является главным приоритетом, поэтому Кремль "не может позволить себе прекратить войну только потому, что этого хочет Трамп".

Третье лицо, знакомое с мнением Кремля, сказало, что целью России является полный захват всех четырех регионов Украины, которые Путин вписал в российскую конституцию три года назад. Пока эта цель не достигнута, а российская армия имеет продвижение на фронте, Кремль не видит логики в остановке войны.

По словам одного из собеседников издания, в Кремле также сомневаются, что Трамп вообще выполнит свой ультиматум. "Он и раньше угрожал", а потом ничего не делал, или менял свое мнение, говорят российские источники. Кроме того, в Москве не могут себе представить, что Китай прекратит покупать российскую нефть по указанию Трампа.

Первый российский источник также рассказал, что сейчас Путин постепенно теряет интерес к предложению США, сделанному в марте: что Вашингтон, в обмен на полное прекращение огня в Украине, снимет с России санкции, а также признает Крым частью России де-юре, а остальные оккупированные территории - де-факто. По словам источника, это предложение было "фантастическим шансом", но оказалось, что остановить войну гораздо сложнее, чем ее начать.

Ультиматум Трампа России: последние новости

Как писал УНИАН, в конце июля Трамп объявил о новом ультиматуме России, срок которого истекает через 10 дней, вместо 50. Если Кремль не договорится с Украиной о прекращении войны, то уже 8 августа США применят новые санкции против России и стран, которые покупают российскую нефть и газ.

После этого объявления Трамп сразу принялся активно давить на Индию - одного из двух главных покупателей российской нефти. Он в частности пожаловался, что Индии безразлично, сколько людей погибнет в Украине.

Сегодня Трамп сообщил, что в течение ближайших 24 часов он дополнительно повысит торговые тарифы для Индии в качестве наказания за торговые барьеры самой Индии, а также за финансирование российской агрессии против Украины.

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