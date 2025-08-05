Оккупанты продвинулись еще возле ряда населенных пунктов в Донецкой области, в частности, в районе Торецка.

Российские войска продолжают продвигаться на фронте, и по последним данным, оккупировали село Попов Яр, что находится в Краматорском районе Донецкой области. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

Также отмечается, что оккупанты продвинулись еще возле ряда населенных пунктов в Донецкой области, в частности, в районе Торецка.

"Враг оккупировал Попов Яр, а также продвинулся возле Торецка, Щербиновки, Воскресенки и Полтавки", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее DeepState сообщал, что темпы продвижения российских оккупантов на фронте в июле были примерно на том же уровне, что и в июне - захвачено 564 кв км украинской территории.

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Также мы рассказывали, что россияне существенно увеличивают активность на Харьковщине. Как заявил командир 429 отдельного полка беспилотных систем Ахиллес Юрий Федоренко, российские оккупанты пытаются обойти Купянск, чтобы заставить украинских защитников покинуть город. По его убеждению, российские оккупанты стремятся захватить Купянск с целью получения контроля над железнодорожной логистикой.

Заместитель командира Третьего армейского корпуса подполковник Максим Жорин отмечал, что россияне готовятся к новому этапу наступления, который, скорее всего, начнется в конце лета или в сентябре. Атаковать, скорее всего, будут Харьковскую, Сумскую области и район Покровска.

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