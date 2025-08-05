Систему можно применять для засад.

Новый наземный роботизированный комплекс противовоздушной обороны, оснащенный переносным зенитно-ракетным комплексом, показали бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Как пишет Defense Express, его главная задача - эффективное противодействие штурмовой авиации армии РФ.

"На вооружении 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода заметили наземный роботизированный комплекс, на который для борьбы с вражеской авиацией установили ПЗРК. А именно, на него была смонтирована турель с 9К38 "Игла", - говорится в публикации.

Фото разработки опубликовали волонтеры и официальная страница 28-й ОМБр в Instagram. Также сообщалось, что идет сбор средств на изготовление десяти таких систем, и один вертолет врага уже уничтожен с помощью этой технологии.

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В заметке отмечается, что новый НРК создан, в частности, из-за высокого риска применения FPV-дронов, которые делают невозможным безопасный запуск ракеты обычным оператором с открытой позиции. Благодаря дистанционному управлению, военный может оставаться в укрытии, не подвергая себя опасности.

Эксперты Defense Express добавляют, что эта система имеет еще одну потенциально эффективную функцию - возможность организации засад на авиацию противника в тылу врага. Из-за компактных габаритов комплекс можно скрыто переместить на выгодную позицию, например, на высоту, где он будет ждать появления авиации оккупантов.

Чтобы обеспечить полноценное функционирование такой тактики, комплекс должен быть оснащен мощным источником питания и надежной системой связи с высококачественной передачей видео для точного наведения. Лучшим вариантом в этом случае может быть использование оптоволоконного кабеля, который уже применяли в подобных системах с другим вооружением.

"Сейчас обычно штурмовая авиация и вертолеты применяются только для ударов с кабрирования на малой высоте, поэтому они могут даже не выходить в зону поражения ПЗРК или более серьезных комплексов. Что очень сильно усложняет задачу по их поражению", - отмечают эксперты.

В то же время новые роботизированные системы способны изменить ситуацию, минимизировав использование вражеской авиации на низких высотах вблизи линии фронта - из-за риска внезапного удара ракетой еще до момента пуска НАРов.

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Напомним, авиаэксперт Валерий Романенко отмечал, что против российских реактивных дронов могут нормально работать переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК). По его мнению, против реактивных "Шахедов" могут успешно работать мобильные группы, имеющие на вооружении переносные зенитно-ракетные комплексы, которые отстреливаются с плеча человека. Среди них, например, американский Stinger, польский Piorun и даже старая советская "Игла".

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