В рейтинг вошли компактные автомобили от производителей с различных стран мира.

Кроссоверы остаются одним из самых популярных типов автомобилей в мире, но спрос на недорогие компактные модели все еще остается. Некоторым водителям нужен небольшой автомобиль, который идеально подходит для городских поездок.

В Autocar назвали 10 лучших компактных автомобилей 2025 года. Эксперты протестировали десятки моделей в этом сегменте, чтобы определить фаворита.

ТОП-10 лучших компактных автомобилей 2025 года:

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Fiat Grande Panda Renault 5 E-Tech Renault Clio Volkswagen Polo MINI Cooper E Toyota Yaris Citroën ë-C3 Suzuki Swift Kia Picanto Ford Puma

Компактный кроссовер Fiat Grande Panda стал лидером этого рейтинга. По словам экспертов, этой модели есть что предложить своим владельцам.

Fiat Grande Panda привлекает внимание ярким дизайном в стиле оригинальной модели 1980-х годов. Более того, кроссовер предлагается с "мягкой" гибридной силовой установкой или в полностью электрическом исполнении на выбор.

Эксперты похвалили Fiat Grande Panda за просторный интерьер, несмотря на компактные габариты, а также бюджетный ценник. Также водителей порадует низкая стоимость обслуживания этой модели.

На какие другие автомобили стоит обратить внимание

Ранее эксперты назвали 10 лучших автомобилей Volkswagen с пробегом. По их словам, лидер этого рейтинга имеет комфортную подвеску и высокие показатели безопасности.

Кроме того, эксперты порекомендовали обратить внимание на 5 очень надежных семейных автомобилей. В этот рейтинг вошли минивэны и кроссоверы, которые отлично подойдут водителю с большой семьей.

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