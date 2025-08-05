Кроссоверы остаются одним из самых популярных типов автомобилей в мире, но спрос на недорогие компактные модели все еще остается. Некоторым водителям нужен небольшой автомобиль, который идеально подходит для городских поездок.
В Autocar назвали 10 лучших компактных автомобилей 2025 года. Эксперты протестировали десятки моделей в этом сегменте, чтобы определить фаворита.
ТОП-10 лучших компактных автомобилей 2025 года:
- Fiat Grande Panda
- Renault 5 E-Tech
- Renault Clio
- Volkswagen Polo
- MINI Cooper E
- Toyota Yaris
- Citroën ë-C3
- Suzuki Swift
- Kia Picanto
- Ford Puma
Компактный кроссовер Fiat Grande Panda стал лидером этого рейтинга. По словам экспертов, этой модели есть что предложить своим владельцам.
Fiat Grande Panda привлекает внимание ярким дизайном в стиле оригинальной модели 1980-х годов. Более того, кроссовер предлагается с "мягкой" гибридной силовой установкой или в полностью электрическом исполнении на выбор.
Эксперты похвалили Fiat Grande Panda за просторный интерьер, несмотря на компактные габариты, а также бюджетный ценник. Также водителей порадует низкая стоимость обслуживания этой модели.
На какие другие автомобили стоит обратить внимание
Ранее эксперты назвали 10 лучших автомобилей Volkswagen с пробегом. По их словам, лидер этого рейтинга имеет комфортную подвеску и высокие показатели безопасности.
Кроме того, эксперты порекомендовали обратить внимание на 5 очень надежных семейных автомобилей. В этот рейтинг вошли минивэны и кроссоверы, которые отлично подойдут водителю с большой семьей.