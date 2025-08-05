По данным Жмайло, площадка будет вмещать 200 "шахедов".

Российская оккупационная армия на территории Донецкого аэропорта обустраивает площадку для запуска по Украине ударных дронов - строятся складские бетонные помещения для того, чтобы обезопаситься от ударов ВСУ. Об этом в эфире телемарафона рассказал соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

"Сейчас они не переоборудуют Донецкий аэропорт. Они на его руинах разворачивают всю необходимую инфраструктуру для запуска такого типа воздушного нападения. Они строят складские бетонные помещения для того, чтобы обезопасить себя от ударов с воздуха, в том числе нашими дронами. А, учитывая тот факт, что донецкий аэропорт находится сейчас в 52 километрах от линии боевого соприкосновения, это в том числе и наша баллистика может достигать этого объекта", - рассказал эксперт.

В частности речь идет о так называемом "длинном "Нептуне" (модификацию противокорабельной ракеты), который может бить по наземным целям. Также есть подтвержденные удачные применения по объектам на расстоянии 700 км. Кроме того, отметил эксперт, речь идет об украинском оперативно-тактическом ракетном комплексе (ОТРК) "Гром-2", или экспортной версии "Сапсан" - это достаточно точные ракеты, их аналогом является российский ОТРК "Искандер".

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"Поэтому они к этому сейчас готовятся. Они пытаются глобально увеличить количество пусковых площадок, потому что с Донецким аэропортом у них их получается 12 стационарных. И один такой аэродром за одну такую атаку может запускать примерно 60 дронов. Именно поэтому они ищут другие, более мобильные пусковые площадки, когда запускают "шахеды" и дроны-обманки "Герберы" из кузовов "Пикапов", а также из грузовиков", - рассказал Жмайло.

Он добавил, что россияне стремятся достичь круглосуточной воздушной тревоги в Украине и поэтому ищут различные способы для запуска как можно больше дронов. По данным Жмайло, площадка, которую сейчас оккупанты будут на руинах Донецкого аэропорта, будет вмещать 200 "шахедов", включая боевые части. Эксперт заявил:

"Поэтому это вызов для Сил обороны. Но точно, учитывая близость этого аэропорта, мы его можем достигать".

Если россиянам все же удастся ввести в строй указанную площадку в Донецке, это усложнит ситуацию, в первую очередь, для прифронтовых территорий. Такими дронами россияне терроризируют мирное население и наносят удары по позициям ВСУ. БПЛА такого типа имеют различную боевую часть - в частности, фугасную, обломочную, зажигательную, которую враг использует для атак на критическую инфраструктуру Украины.

Сейчас в сутки оккупанты изготавливают примерно 175 "шахедов" и "обманок", а для того, чтобы делать массированные атаки, врагу нужно делать накопления и одновременно увеличивать количество площадок для запуска.

"Поэтому россияне еще прибегают к новой тактике - подвязывание противотанковых мин на крылья "шахеда" - взрывная сила составляет около 3 кг. И у них, все же, восстанавливается ракетное производство, но его темпы невысокие. Они за это время смогли дополнительно накопить около 2 тыс. единиц. Это удалось, потому что Китай поставляет соответствующую технику, станки и оборудование

Сейчас есть несколько средств борьбы против "шахедов", но наибольшую угрозу представляет для Украины реактивные дроны, для противодействия которым нужно ракетное вооружение, объясняет аналитик.

Подготовка запуска дронов из Донецкого аэропорта

Напомним, генерал-лейтенант Игорь Романенко - бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ заявил, что запуски российских дронов с территории Донецкого аэропорта, который находится на оккупированной территории, сократит населению время для реагирования на угрозу.

В то же время Романенко отметил, что ВСУ имеют на вооружении другие средства, которые способны справиться с указанным оружием противника. Это, например, соответствующие ПЗРК и истребители, для которых скоростные БПЛА более удобные цели, чем "обычные" дроны.

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