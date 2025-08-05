Кабинет министров Украины вынес постановление.

Пенсионеры в нашей стране могут рассчитывать на доплаты и надбавки, когда достигают определенного возраста. Так, существуют, к примеру, доплата к пенсии ветеранам труда в Украине. Узнайте, какая надбавка к пенсии после 65 лет в Украине положена по закону.

Кому положена доплата к пенсии после 65 лет

Согласно постановлению Кабмина №209, все люди старше 65 лет имеют право на дополнительные выплаты. В тексте документа сказано, что если пожилой украинец получает пенсию меньше 3728 грн, то ему должны доплатить столько, сколько понадобится, пока не будет достигнута указанная сумма. Для этого украинец должен соответствовать критериям:

не работать и не вести никакой подобной деятельности;

иметь стаж тридцать пять лет, если пенсионер - мужчина, и тридцать лет, если женщина;

получать пенсию меньше или равную 3 200 грн.

Таким образом получается, что если пенсионер подходит под вышеперечисленные критерии, то он один из тех, кому положена надбавка к пенсии после 65 лет. Выплаты ему пересчитают автоматически, никуда обращаться не нужно.

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Кому не может быть начислена доплата к пенсии после 65 лет

Такая надбавка гарантирована далеко не всем - есть люди, которым откажут в выплате и повышении пенсии. К ним относятся работающие пенсионеры и те, кто ведет предпринимательскую деятельность. По закону, такой подход противоречит нормам социальной поддержки, так что, если у человека есть источник дохода, помощь государства ему не нужна. То же самое касается и людей преклонного возраста с недостаточным количеством стажа. Если мужчина официально "наработал" меньше 35 лет (а женщина - 30), то надбавку они не получат.

Нет смысла рассчитывать на доплату людям, у которых пенсия, регулируемая другими законами, например, специальная. Надбавка до 3728 грн рассчитана на украинцев, получающих выплаты по инвалидности, по старости, по выслуге лет или по потере кормильца. Остальным держателям пенсионных выплат, регулируемых другими законодательными актами, доплата по постановлению №209 не назначается. Такое же правило действует, если пожилой украинец получает пенсионные выплаты, которые со всеми надбавками и бонусами превышают 3 200 грн, то есть сорок процентов от минимальной зарплаты.

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