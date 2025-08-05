В неожиданном новом исследовании предполагается, что ожидаемая продолжительность жизни Вселенной составляет гораздо меньше времени, чем считалось ранее.

Новое исследование предсказывает, что ожидаемая продолжительность жизни Вселенной значительно короче, чем считалось ранее — и что её гибель начнётся уже через 10 миллиардов лет.

Однако это лишь одна из возможных теорий, и на самом деле никто не знает, когда закончится Вселенная, пишет Live Science. Вообще существует две основные теории о том, как может погибнуть Вселенная:

теория "Большого замерзания" , согласно которой Вселенная будет бесконечно расширяться, пока все звёзды не исчерпают свою энергию и не остынут до абсолютного нуля;

, согласно которой Вселенная будет бесконечно расширяться, пока все звёзды не исчерпают свою энергию и не остынут до абсолютного нуля; теория "Большого сжатия", предполагающая, что расширение Вселенной — временное явление, и что после определённого момента оно сменится сжатием, которое в итоге приведёт к обратному Большому взрыву.

Учёные не могут прийти к согласию, какая из этих моделей более вероятна, поскольку последние наблюдения выявили серьёзные неопределённости в скорости расширения Вселенной — это явление получило название "космологический кризис".

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Один из способов разрешения кризиса — определение истинного значения космологической постоянной, теоретической "волшебной цифры", с помощью которой можно вычислить темпы расширения. Но для этого необходимо сначала выяснить, что такое тёмная энергия — таинственная сила или субстанция, которая, по-видимому, и толкает Вселенную к расширению.

В этой связи на препринт-сервере arXiv была опубликована новая научная работа. В ней исследователи проанализировали последние данные от Обзора тёмной энергии (DES) и Спектроскопического инструмента тёмной энергии (DESI), которые указывают на то, что тёмная энергия может состоять из аксионов.

Аксионы — это гипотетические ультралёгкие частицы, почти не взаимодействующие с материей. Если они действительно существуют, то это означает, что космологическая постоянная имеет отрицательное значение, что, по мнению учёных, приведёт к Большому сжатию. Их расчёты показывают, что это произойдёт быстрее, чем ожидалось.

Согласно их новой модели, общая продолжительность жизни Вселенной составляет около 33 миллиардов лет. Поскольку сейчас её возраст оценивается в 13,8 миллиарда лет, выходит, что более трети жизни космоса уже позади.

Если новый график верен, то расширение Вселенной прекратится примерно через 10 миллиардов лет, после чего начнётся быстрое сжатие, причём с куда более высокой скоростью, чем предполагали предыдущие модели. Ранее считалось, что до Большого сжатия может пройти ещё сотни миллиардов лет.

Тем не менее, истинная природа тёмной энергии всё ещё остаётся загадкой, а значит, новая модель остаётся чисто теоретической.

Это далеко не первое исследование, предполагающее, что Большое сжатие может начаться раньше, чем считалось. В 2022 году учёные предположили, что расширение Вселенной может прекратиться уже через 100 миллионов лет.

Но если же победит сценарий Большого замерзания, который предпочитал Альберт Эйнштейн, то конец Вселенной наступит гораздо позже.

Недавние исследования показывают, что самый ранний возможный срок для Большого замерзания — это примерно через 1 квинвигинтильон лет (единица с 78 нулями).

Другие интересные новости о нашей Вселенной

Ранее УНИАН сообщал, что современные представления о строении Вселенной были просто разрушены после обнаружения учеными Великой стены Геркулеса.

Она находится значительно ближе к Земле, чем предполагали ранее. Ее длина - примерно 10 миллиардов световых лет.

Кроме того, мы рассказывали о леденящем душу предупреждении Стивена Хокинга. Он постоянно предупреждал, что любые целенаправленные попытки связаться с инопланетянами могут закончиться совсем не "объятиями".

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