Эксперт считает, что более вероятна гибридная операция, в частности на территории стран Балтии.

Недавно на улицах белорусского города Гомель, возле границы с Украиной заметили российскую бронированную технику и военных. Как пишет тг-канал "BelVarta", часть техники была оборудована самодельными противодронными дугами, а также имела на себе символы красного цвета, кроме того, красные повязки на рукавах военных были такими же, как у российских оккупантов на территории Украины.

В тг-канале отмечали, что появление военных и техники может указывать на "подготовку к серьезным действиям". В то же время бывший сотрудник СБУ и консультант парламентского Комитета по нацбезопасности Иван Ступак объяснил в комментарии "Телеграфу", что появление их скорее всего связано с военными учениями "Запад-2025", запланированными на сентябрь. Он также назвал основные показатели, которые могут указывать на реальную опасность наступления из Беларуси.

"Мы же ожидаем учения в Беларуси. Они должны быть. И, возможно, это уже первые образцы техники, которая начинает появляться на территории Республики Беларусь. Это может быть техника самой Беларуси, которая готовится к учениям", - сказал он.

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В то же время он отметил, что есть два ключевых показателя, которые могли бы указывать на реальную угрозу наступления.

Первое - это количество личного состава. Как пояснил эксперт, если их будет более 3,5 тысячи, а тем более до 10 тысяч, то это станет сигналом потенциальной угрозы. Второй момент - это разгрузка снарядов на землю.

Если боеприпасы складируются из вагонов или машин, их уже не будут грузить обратно - значит, их готовят к использованию, объясняет Ступак.

В то же время он считает, что для Украины пока риска нет, а самая большая угроза сейчас заключается в вероятности гибридной операции, в частности на территории стран Балтии.

"Самый большой риск - это гибридные операции. 200-300 условных "Стрелковых-Гиркиных", которые могут высадиться где-то в районе Нарвы, захватить райотдел полиции, местную власть, связь - все как всегда", - предостерег Ступак.

"Для Украины пока что риска здесь не наблюдается. Но смотрим по количеству техники, людей и снарядов", - подытожил эксперт.

Учения в Беларуси

Напомним, в 2024 году генштабы ВС РФ и Беларуси начали подготовку к проведению масштабных совместных учений "Запад-2025". Тогда министр обороны РБ Виктор Хренин заявил, что в Минске состоялось заседание совместной коллегии министерств обороны двух стран, где обсуждалась подготовка к учениям.

Военный эксперт, полковник ВСУ Юрий Микуляк отметил, что во время этих учений россияне будут оттачивать заход на территорию Латвии, Эстонии и Литвы, чтобы заставить ЕС и НАТО отступить от Украины.

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