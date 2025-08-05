Курс гривни к евро установлен на уровне 48,09 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 6 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,68 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 11 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,09 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 26 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,67/41,70 грн/долл., а евро - 48,09/48,10 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 5 августа не изменился и составлял 41,95 гривни за доллар, а курс евро снизился на 5 копеек и составляет 48,70 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,35 гривни, а евро - по курсу 47,70 гривни за единицу иностранной валюты.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составил 41,60 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,50 гривни. Курс наличного евро в обменниках составлял 48,34 грн/евро, а курс продажи - 48,12 грн/евро.

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро вторника составляла 114 155 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 768 360 грн.

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