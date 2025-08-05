Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 30 сентября с альтернативой внесения залога в размере 2 млн грн.

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения полковнику Национальной гвардии Василию Мишанскому, которого подозревают в коррупции при закупке дронов и РЭБов для его воинской части.

Как сообщает Суспільне, суд избрал Мишанскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 сентября 2025 года включительно с альтернативой внесения залога в размере 2 млн грн. В случае внесения залога на подозреваемого возлагаются процессуальные обязанности.

Отмечается, что согласно словам прокурора САП, командир воинской части Василий Мишанский якобы получил 250 тысяч гривен вознаграждения за покупку более дорогих радиолокационных систем у частного предприятия. Военнослужащий, по данным следствия, имел связь с экс-главой Рубежанской МВА Андреем Юрченко. Это подтвердил и сам Мишанский.

Видео дня

Коррупция при закупке дронов и РЭБ

Как сообщал УНИАН, 2 августа стало известно, что на взятке при закупке БПЛА и РЭБ разоблачили действующего народного депутата Алексея Кузнецова. Среди разоблаченных также бывший глава Луганской областной военной администрации, а сейчас глава одной из районных военных администраций; начальник городской военной администрации, руководитель воинской части Национальной гвардии Украины, а также бенефициар предприятия и директор компании - поставщика БПЛА.

Впоследствии стало известно, что по этому делу был задержан председатель Мукачевской райгосадминистрации Сергей Гайдай. Кроме того, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали бизнесмена Владислава Марченко, который в прошлом возглавлял "Самопомощь" в Запорожье.

4 августа суд избрал меру пресечения Гайдаю в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Альтернативой является внесение 10 млн грн залога.

Вас также могут заинтересовать новости: