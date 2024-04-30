Сейчас на месте начался демонтаж железобетонных тюбингов.

Восстановительные работы перегонного тоннеля "Демеевская" - "Лыбедская" столичного метрополитена продолжаются. Восстановить движение поездов по "синей" линии метро планируют до конца лета 2024 года.

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что сейчас на месте начался демонтаж железобетонных тюбингов. Отмечается, что специалисты работают как внутри тоннеля, так и на внешней площадке: разрабатывают котлован, удаляют разрушенный бетон и химически закрепляют почву.

"Работы на площадке продолжаются круглосуточно, чтобы восстановить движение поездов по "синей" линии метро до конца лета 2024 года", - отметили в КГГА.

В КГГА также напомнили, что по предварительным выводам экспертов, деформация тоннеля произошла из-за некачественных проектных решений и строительно-монтажных работ.

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Из-за необходимости срочного ремонта на перегонном тоннеле между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" с 9 декабря 2023 года было приостановлено. Такое решение было принято Постоянной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА. КП "Киевский метрополитен" проинформировал тогда, что станции метро "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки" продолжат круглосуточную работу в режиме укрытия.

Глава Офиса трансформаций Максим Бахматов заявлял, что аварийную часть метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" нужно не ремонтировать, а строить заново. А на такие работы может уйти от 2-х до 5-ти лет. Кроме того, Бахматов заявил, что мост Метро в Киеве - аварийный.

В январе депутат Киевского городского совета, член временной контрольной комиссии по аварийной ситуации на метрополитене Тарас Козак заявил, что возобновление эксплуатации тоннеля метро между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" планируется на начало июня. "Сроки возобновления эксплуатации пока называются начало июня. Смета ремонтных работ пока неизвестна, будет приниматься после окончания экспертиз и согласования проекта. Пока открыт вопрос, за чей счет будет проведен ремонт", - отмечал Козак.

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