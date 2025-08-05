Регулярное употребление этих продуктов поможет контролировать аппетит и не переедать.

В попытках избавиться от висцерального жира важно понимать: никакой волшебной еды, которая моментально сжигает жир за 10 дней, не существует. Об этом напоминает Тара Коллингвуд - сертифицированный спортивный диетолог. По её словам, чтобы уменьшить количество внутреннего жира, необходимо соблюдать дефицит калорий, двигаться больше и придерживаться здорового питания в долгосрочной перспективе. Об этом пишет eatthis.

Тем не менее, есть продукты, которые помогают худеть. Они регулируют аппетит, ускоряют обмен веществ и поддерживают стабильный уровень сахара в крови.

Что лучше всего сжигает жир на животе: список

Овощи, богатые клетчаткой

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Шпинат, брокколи, капуста кейл — отличные варианты. По словам Коллингвуд, такие овощи дают ощущение сытости и помогают уменьшить общее потребление калорий. Можно добавлять их в смузи или использовать в гарнирах.

Бобовые

Чечевица, фасоль и нут — источники белка и клетчатки, которые отлично насыщают и надолго отбивают аппетит. Подойдут как самостоятельное блюдо, так и как дополнение к салатам или основному приёму пищи.

Нежирный белок

Куриное филе, рыба, яйца и тофу обеспечивают организм белком без лишнего жира. "Они способствуют сохранению мышечной массы, что особенно важно при похудении", — подчёркивает диетолог.

Цельнозерновые продукты

Овсянка, киноа и бурый рис — это полезные углеводы, которые надолго насыщают и помогают держать под контролем уровень сахара в крови.

Орехи

В небольших количествах орехи могут стать отличной добавкой к рациону. Они богаты полезными жирами и помогают избежать переедания. Главное — не увлекаться, так как они достаточно калорийны.

Жирная рыба

Лосось, скумбрия, сардины содержат омега-3 жирные кислоты, которые уменьшают воспалительные процессы, связанные с накоплением висцерального жира.

Зелёный чай

Если ищете альтернативу кофе — попробуйте зелёный чай. В нём есть катехины, которые, по словам Коллингвуд, могут слегка повысить сжигание жира при сочетании с физической активностью.

Греческий йогурт

Обезжиренный или нежирный греческий йогурт с высоким содержанием белка помогает сохранить мышечную массу и даёт долгое чувство сытости. Лучше выбирать вариант без добавленного сахара и добавить к нему свежие ягоды.

Ягоды

Малина, черника, клубника и ежевика — вкусный и полезный способ утолить тягу к сладкому. Они содержат меньше сахара, чем большинство фруктов, но богаты клетчаткой и антиоксидантами.

Авокадо

Полезные мононенасыщенные жиры в авокадо помогают дольше не испытывать голода. Важно помнить об умеренности — даже самые полезные продукты могут мешать снижению веса при переедании.

Пряности

Добавление в пищу острого перца, чили или кайенского, может немного ускорить метаболизм. По словам Коллингвуд, это связано с капсаицином — веществом, повышающим энергозатраты организма.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, что сжигает жир на животе.

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