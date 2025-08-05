Крупнейшему покупателю российской нефти грозят штрафные пошлины от США.

Поставки российской нефти отреагировали на угрозы президента США Дональда Трампа повысить пошлины на импорт из Индии, которая остается одним из крупнейших покупателей для Москвы.

Издание Bloomberg пишет, что средние поставки сырой нефти за последние четыре недели снизились, в то время как поставки за неделю выросли. Среднее количество морских грузов до 3 августа составило 3,15 млн баррелей в день, что примерно на 2% меньше, чем за период до 27 июля.

Рост недельных поставок обусловлен резким увеличением объемов балтийской нефти Urals и небольшим ростом поставок из Тихоокеанского региона. Это увеличение было частично компенсировано снижением объемов поставок из Черного моря и Арктики.

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Кроме того, была осуществлена одна поставка казахстанской нефти KEBCO из Новороссийска и одна из Усть-Луги.

Трамп пригрозил Индии дополнительными пошлинами у уже существующей ставке в 25%. Президент США заявил, что дополнительные пошлины вступят в силу, если Нью-Дели продолжит покупать нефть из России.

В этом году нефтеперерабатывающие предприятия Индии закупали около 1,7 миллиона баррелей российской нефти в день. До вторжения Москвы в Украину в 2022 году они практически ничего не импортировали. Большая часть продуктов переработки, произведенных из этой нефти, экспортируется покупателям в Европе, принося индийским переработчикам солидные прибыли и косвенно помогая финансировать войну России в Украине.

Учитывая, что производители нефти из ОПЕК+ договорились об очередном крупном повышении добычи в сентябре, а на мировых нефтяных рынках во второй половине года прогнозируется избыток предложения, Белый дом может посчитать, что лучшего времени для ограничения поставок российской нефти не будет.

Трамп требует от Индии отказаться от российской нефти

Президент США Дональд Трамп пригрозил наказать Индию за высокие пошлины и торговлю с Россией. Он пообещал с 1 августа ввести пошлины в размере 25%, а также дополнительный штраф за закупки энергоносителей у России.

31 июля Reuters сообщило, что Индия отказывается от российской нефти, поскольку скидки в этом месяце уменьшились, а Трамп предостерег ее от покупки сырья из РФ. Источники издания рассказали, что четыре государственные нефтеперерабатывающие компании - Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp и Mangalore Refinery Petrochemical Ltd - начали покупать на спотовых рынках преимущественно сырье из ОАЭ и Западной Африки.

2 августа стало известно, что Индия продолжит покупать российскую нефть, несмотря на угрозы.

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