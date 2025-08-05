Украине нужны новые подходы и совершенно новая концепцией борьбы с "Шахедами", говорит аналитик.

Россияне хотят запускать одновременно 2000 дронов по Украине и для этого активными темпами наращивают производство "Шахедов", а также строят дополнительные пусковые площадки.

Украине нужны новые подходы и совершенно новая концепцией борьбы с БПЛА. Об этом сказал авиационный эксперт Константин Криволап в интервью "Фабрике новостей".

"Россияне действительно собираются. Они в Алабуге построили новые корпуса (производственные). Они строят общаги для персонала. Так, чтобы был "нормальный концлагерь" - барак-производство, барак-производство. И там достаточно большую территорию они захватили для всех этих вопросов. Причем, по данным нашей разведки, они пытаются выйти к концу года, если посчитать всех цифры, на 110 "шахедов" в сутки. Сейчас они выпускают 90", - отметил Криволап.

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По его словам, это говорит о том, что интервал между атаками россияне способны будут сократить сократить.

"То есть они будут быстрее накапливать то количество дронов, которое будут способны запускать", - пояснил Криволап.

По словам авиаэксперта, есть дополнительные сообщения, что в Донецком аэропорту оккупанты начали восстановительные работы. Все думали, что работы связаны с тем, что будут открывать аэропорт. Криволап подчеркнул:

"А они не будут открывать аэропорт. Они строят взлетно-посадочную полосу, которые есть в Курске, в Белгороде, в Приморске-Ахтарске, Морзовске, и будут запускать "Шахеды" по нашей территории. Сейчас это запускается с 6-ти локаций. А еще появилось сообщение, что в Керчи они начали что-то строить на аэродроме, похоже на то, чтобы запускать "Шахеды". То есть россияне однозначно готовятся к тому, чтобы однозначно увеличить и количество атак, и количество дронов, которые они будут запускать по нам".

По его словам, Украина соответственно должна к этому готовиться новыми подходами и совершенно новой концепцией борьбы с "Шахедами".

При этом Криволап отметил, что "Шахед" - это наиболее неудобная цель для ПВО.

"Потому что если летит "Кинжал", то понятно чем ты его сбиваешь, кто работает, кто отвечает. Когда летит крылатая ракета - также понятно чем ее сбивать. А это (дроны) сбивают все. И если россияне будут повышать способности, а мы будем только обсуждать как это лучше сделать и кто должен сделать, эффективны ли дроны-перехватчики, являются ли они панацеей или нет, то мы так и будем получать мощные атаки, будем получать и убытки, и потери и так далее", - подчеркнул он.

Расширение производства "Шахедов"

Как сообщал УНИАН, в конце июля CNN со ссылкой на спутниковые снимки утверждало, что производство "Шахедов" на заводе "Алабуга" в России резко ускорилось. Так, на территории завода стремительно начали возводиться новые здания. По мнению экспертов, речь идет об общежитиях и производственных помещениях. Также появились доказательства того, что предприятие привлекает подростков не только к сборке дронов, но и к строительным работам. Расширение происходит настолько быстро, что, как считают эксперты, конечной целью предприятия может стать массовое производство беспилотников для экспорта по всему миру.

Издание писало, что после завершения строительства новых жилых помещений, россияне смогут разместить до 40 тысяч рабочих. Поэтому это будет означать существенное увеличение производства БпЛА. Обращалось внимание, что с января по сентябрь 2024 года "Алабуга" изготовила более 5700 беспилотников, что вдвое превышает количество, которое было произведено за весь 2023 год.

Кроме того, в 2023 году завод начал выпускать более дешевые версии, которые были предназначены для использования в качестве приманок (речь идет о дронах "Гербера").

В свою очередь украинский специалист по системам связи, РЭБ и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что оккупанты модернизировали "Шахеды", поэтому эффективность дронов-перехватчиков падает. По его словам, враг заранее был готов к ряду контрмер, и это только первые проявления.

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