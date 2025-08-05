Респонденты "вероятно" или "определённо" не желают брать в руки оружие.

Почти две трети немцев "вероятно, не станут" защищать свою родину от захватчиков — это стало ударом по планам правительства по перевооружению страны.

Согласно опросу, проведённому по заказу немецкой телекомпании RND, 59% респондентов заявили, что они "вероятно" или "определённо" не готовы защищать страну в случае нападения, пишет The Telegraph.

Лишь 16% опрошенных выразили полную готовность взяться за оружие ради обороны Германии, ещё 22 % — "вероятно" готовы это сделать.

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Эти новые данные создают серьёзные проблемы для министра обороны Германии Бориса Писториуса, который возглавляет усилия по перевооружению страны и превращению её в серьёзную силовую опору европейской безопасности после десятилетий хронического недофинансирования армии, заявляют журналисты.

В июле Писториус представил план набора в бундесвер — вооружённые силы Германии — по 40 000 молодых людей ежегодно к 2031 году в рамках новой системы военной службы.

Согласно этой же инициативе, юношам будут рассылаться обязательные анкеты, которые они должны будут заполнить по достижении 18 лет. За этим может последовать обязательный медицинский осмотр для оценки их пригодности к военной службе.

По словам представителей бундесвера, численность армии должна вырасти с нынешних 182 000 солдат до как минимум 260 000 к 2035 году. Также необходимо увеличить резерв армии — с 60 000 до 200 000 человек.

Проблема немецких вооруженных сил

Сообщается, что немецкие вооружённые силы на протяжении десятилетий сталкивались с проблемами набора личного состава, отчасти из-за чувства вины за военные преступления прошлого и широко распространённого мнения о том, что Германии армия больше не нужна. Всеобщая воинская обязанность, которая пользовалась крайне низкой популярностью, была отменена в 2011 году.

Однако вторжение России в Украину привело к масштабному переосмыслению вопросов безопасности в Берлине, получившему название Zeitenwende — "перелом эпох".

Канцлер Германии Фридрих Мерц, после своей победы на выборах в феврале заявил, что "Германия вернулась", пообещав противостоять кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Лидер партии Христианских демократов инициировал историческую реформу долга, позволяющую правительству практически неограниченно тратиться на оборонные проекты, если их стоимость превышает 1% ВВП.

Правительство Мерца также создало специальный инфраструктурный фонд объёмом 500 миллиардов евро, предназначенный для восстановления обветшавшей дорожной и железнодорожной сети страны.

Этот фонд играет ключевую роль в более широком плане НАТО по обеспечению безопасности в случае возможной войны с Россией, поскольку Германия должна выступать в качестве транзитной зоны для войск и танков, направляющихся на восточный фронт.

Другие новости об армии НАТО

Ранее УНИАН сообщал, что НАТО рассматривает размещение корпуса войск у границ России — в Эстонии. Окончательное решение должно быть принято в течение 2025 года.

Кроме того, мы рассказывали, что Польша станет третьей в НАТО по количеству танков. Таким образом, перед ней будут только Греция и Турция. Дело в том, что Польша подписала масштабный контракт с Южной Кореей на поставку 180 основных боевых танков K2 Black Panther.

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