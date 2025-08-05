Речь идет о периоде с 29 ноября 2024 года по август 2025 года.

За восемь месяцев действия упрощенного механизма возвращения на службу тех, кто впервые самовольно оставил часть (СОЧ, далее СЗЧ), в войско вернулось более 29 тысяч военнослужащих. Об этом заявил директор Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Благодаря закону и разработанному механизму в войска с 29 ноября 2024 года по август 2025 года на службу вернулось более 29 тысяч бойцов, самовольно оставивших части", - сказал он.

Сухачев также напомнил, что правовой механизм упрощенного возвращения на службу предоставляет шанс тем, кто совершил СОЧ, вернуться в воинскую часть и продолжить службу в упрощенном порядке с восстановлением денежного, продовольственного, вещевого и другого обеспечения.

Видео дня

СЗЧ в Украине

Как сообщал УНИАН, 30 апреля Верховная Рада приняла закон, которым до 30 августа, продлено действие упрощенного механизма возвращения военнослужащих, самовольно оставивших части. Согласно закону, во время действия военного положения военная служба таких лиц не приостанавливается, а для тех, которые оставили и не вернулись до момента прекращения или отмены военного положения, военная служба приостанавливается со дня, следующего после прекращения или отмены военного положения.

Также предусмотрено, что военнослужащие, которые вернулись, могут продолжить службу по решению командира, даже при наличии возбужденного уголовного производства.

Вас также могут заинтересовать новости: