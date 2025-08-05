Саранча нападает на все зеленое и способна поедать виноград.

Нашествие саранчи, которое наблюдается в Украине в 2025 году, представляет серьезную угрозу для урожая. Эти большие крылатые насекомые уничтожают все зеленое на своем пути, однако имеют свои "вкусовые предпочтения". Об этом "Телеграфу" рассказал энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" Евгений Халаим.

По его словам, основной мишенью для саранчи является зелень: именно ее насекомые поедают в первую очередь. Такая ситуация, в частности, была зафиксирована в Запорожской области.

"Злаковые культуры, которые уже пожелтели и подготовлены к сбору урожая, для саранчи неинтересны - в них недостаточно питательных веществ. Насекомых больше привлекают зеленые растения", - пояснил специалист.

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Среди культур, которые сильно пострадали, эксперт назвал кукурузу, а также плодовые деревья. Кроме того, саранча способна поедать и виноград.

Халаим также отметил, что движение стаи саранчи похоже на локальное стихийное бедствие:

"Стая саранчи как своего рода торнадо. Оно может пронестись по одной улице, уничтожить все зеленое, а на соседней ее немногие и увидят. Там где стая проходит и что-то попалось на ее пути - она съела все. А там, где ее не было, там все нормально, как в обычный год".

Саранча в Украине

Ранее энтомолог Халаим рассказал, какзащититься от саранчи. По его словам, периодически происходят вспышки численности этого вида - теплая зима, влажная весна, жаркое и сухое лето приводят к увеличению численности этих насекомых в десятки и сотни раз.

Лучшая защита - превентивная: пока саранча еще на стадии личинки, нужно проводить мониторинг численности и в случае выявления очагов можно эффективно бороться с помощью, в первую очередь биологических методов. В то же время специалист предостерегает от использования токсичных химических препаратов, потому что от них страдают не только вредители, но и полезные насекомые и птицы, которые питаются саранчой.

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