По данным журналистов, стимулом для блока стала тайная поставка РФ двигателей для дронов.

Европейский Союз готовится к введению санкций против Китая за его поддержку России в войне против Украины, сообщает Politico со ссылкой на европейского дипломата, который попросил об анонимности.

Издание отмечает, что этот шаг - следствие июльской публикации Reuters о том, что китайские двигатели для дронов тайно поставлялись в Россию через подставные компании под маркой "промышленных холодильных установок", для обхода ограничений стран Запада.

Журналисты отмечают, что 15 стран-членов ЕС выразили Пекину свою обеспокоенность по поводу этих поставок, но Китай либо отрицал свою причастность к поставкам, либо отказывался отвечать. Однако, собеседник Politico не верит представителям Поднебесной.

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"Отчет является точным и показывает, что Китай усиливает свою роль (в российско-украинской войне, - УНИАН) как количественно, так и качественно. Справедливо сказать, что без поддержки Китая война сейчас выглядела бы совсем иначе", - отметил дипломат.

По словам дипломата, Евросоюз знал о передаче китайских дронов России еще до появления сообщений в СМИ.

"После августа мы будем настаивать на санкциях... Мы хотим диалога, но также и действий", - сказал дипломат, добавив, что блок не должен недооценивать собственное экономическое влияние.

О каких ограничениях идет речь собеседник журналистов не проинформировал.

Отношения Китая и ЕС

Европейский Союз наказал два китайских банка за помощь в обходе ограничений блока в отношении РФ и помощь российским военным в рамках 18-го пакета антироссийских санкций. Однако Евросоюз якобы согласился исключить их из "черного списка", если через полгода они докажут, что "прекратили оказывать поддержку российским военным".

Официальный Пекин выразил возмущение ограничениями ЕС в отношении китайских банков. Министр торговли Китая Ван Вентао "выразил серьезное недовольство" в связи с санкциями еврокомиссару по торговле Марошу Шефчовичу.

Кроме китайских банков, Евросоюз взялся за популярную платформу Temu. Ей грозит штраф в размере до 6% от оборота из-за "высокого риска для потребителей в ЕС столкнуться с нелегальными товарами на платформе".

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