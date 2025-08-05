В наше время главной местной изюминкой стало стадо зубров, которое спускается в село в зимнее время.

Если большие города Украины переполнены людьми, то многие маленькие села почти опустели. Например, в селе Климовщина на Львовщине живет только один человек.

При этом многие из ныне забытых населенных пунктов когда-то были процветающими. Среди них – село Майдан, расположенное в Дрогобычском районе Львовской области.

Основанное в середине 15 века, это село достигло своего расцвета в начале 19-го века. Тогда здесь начала работать одна из древнейших в Восточной Галичине плавильня металла, которая на тот момент давала десятую часть литого металла в регионе.

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В конце 19-го века здесь построили узкоколейную железную дорогу протяженностью 33 км, которая соединяла село Майдан с Верхним Синевидным и имела разветвления к поселкам Рыбник и Мальманшталь (немецкое поселение в окрестностях села). Сначала здесь работали паровозы для перевозки леса, а в 1930 году было введено пассажирское движение. Эта линия стала одной из первых малых железных дорог в Европе, получившей лицензию для туристического движения. В 1968 году система была разрушена в результате наводнения, поэтому сейчас о ней напоминают лишь отдельные руины.

В первой половине 20 века в селе Майдан проживала большая польская община. В частности, сюда переехал инженер Казимир Вилимовский, чтобы управлять местной железной дорогой. Он активно развивал сельскую инфраструктуру, и среди прочего решил построить костел. Сооружение было завершено в 1938 году, но его так и не успели освятить. Сейчас здание, которое в советские времена использовалось как дом культуры, ресторан и даже гостиница, стоит заброшенное.

Такая же судьба постигла дворец директора союза "Godulla", построенный в 1936 году в дубовой роще, где в советские времена обустроили детский лагерь. Поскольку здание неоднократно перестраивалось, сейчас оно фактически потеряло свой аутентичный вид.

Зато удалось сохранить виллу-дворец 1936 года, построенную для тогдашней администрации лесоразрабатывающих работ. В наши дни здесь расположен эколого-просветительский центр национального природного парка "Сколевские Бескиды".

В наши же времена главной местной изюминкой стало стадо зубров, которое спускается в село в зимнее время. Программа восстановления этих величественных животных в регионе была начата в 2009-2010 годах, когда из Германии было завезено 11 зубров – к 2023 году их популяция увеличилась до более 40 особей.

Само село Майдан сейчас небольшое, в нем много старых домов и трудно найти работающий в воскресенье магазин, а на улицах не часто можно встретить людей. По последним данным, официальное население села составляет 159 человек, и кажется, что это место действительно застыло во времени.

Тем не менее, в окрестностях Майдана можно отыскать несколько вполне приличных усадеб, вилл и шале для туристов, где можно остановиться на ночь – тишина, покой и волшебные пейзажи вам гарантированы.

Как попасть в село Майдан на Львовщине

Село Майдан расположено примерно в 14 километрах от курортного поселка Сходница, к которому ведет новая дорога через села Новый Кропивник и Рыбник, но также это расстояние вполне реально преодолеть пешком – в награду получите прекрасные пейзажи.

Обратим внимание, что на протяжении маршрута довольно плохая мобильная связь, поэтому онлайн-карты и другую необходимую информацию лучше загрузить заранее в офлайн-режим. Возле Рыбника есть база отдыха с рестораном, где можно будет выпить кофе, перекусить и воспользоваться другими необходимыми благами цивилизации.

Еще один путь попасть в Майдан – вдоль реки Стрый через села Рыбник, Долгое и Подгородцы, чтобы выйти к Уричу и заповеднику "Тустань".

В то же время отметим, что ситуация с общественным транспортом там не очень – рейсовых автобусов очень мало, а о расписании маршруток между селами знают только местные (к тому же, в выходные дни многие из них не курсируют и вовсе).

Другие интересные места в Дрогобычском районе

Как сообщал УНИАН, недавно возле Сходницы появился новый туристический маршрут "Респект – Гаевка" протяженностью 2,3 км, адаптированный для людей с инклюзией.

Кроме того, был анонсирован туристический маршрут "Трускавец – Орив" номер 506 протяженностью около 15 км, главной изюминкой которого является ветровая электростанция.

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