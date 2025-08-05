Отмечается, что администрация президента США пока не решает эту проблему.

Часть украинцев, спасаясь от полномасштабного вторжения России, нашли убежище в США, но "американская мечта" начинает таять. Срок действия разрешений на работу, которые получили украинские беженцы, скоро истечет, что поставит под вопрос жизнь в Штатах.

Журналистка издания CBS News рассказала об украинке, которая с семьей переехала в США. Лиана Аветисян и большая часть ее семьи поселились в городе ДеВитт, штат Айова, где насчитывается более чем 75 украинцев.

"Каждую неделю мне звонят работодатели и спрашивают: "У вас есть кто-нибудь из Украины, кому нужна работа?". Потому что у нас в Айове нехватка рабочей силы, а население сокращается", - рассказала местная жительница Анжела Боленс, которая помогла многим беженцам с жильем и работой.

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В Киеве Аветисян продавала недвижимость, а в США она устроилась на работу в компанию по замене окон, хотя у нее не было опыта.

"Найти людей, которые хотят работать и гордятся своей работой, соответствующей нашим стандартам, нелегко. Я хочу, чтобы украинцев было больше", - говорит Сэм Хир, нанявший украинку.

У него в компании также работает муж и двоюродный брат Аветисян, но их разрешения на работу скоро станут недействительными. В то время как война в Украине продолжается, большинство европейских стран продлевают разрешения на работу украинским беженцам, но администрация Трампа этого не сделала, остановив в начале года рассмотрение всех заявлений от мигрантов из Латинской Америки и Украины.

По словам Боеленс, срок действия многих других разрешений на работу истекает, что ставит украинских беженцев в тупик. Возможно, их не заставят уехать, но без работы они не могут позволить себе остаться.

Украинские беженцы в Германии - последние новости

С начала войны в Германию прибыло более 304 тысяч украинцев призывного возраста. Половина из них находилась на учете как получатели помощи.

Премьер-министр Баварии и лидер партии ХСС Маркус Зедер предложил прекратить выплачивать государственную помощь по программе "Бюргергельд" всем украинским беженцам. В свою очередь вице-канцлер и министр финансов Ларс Клингбайль не поддержал это предложение.

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