Сейчас полиция ведет переговоры с правонарушителем.

В Черкассах мужчина во время проверки учетных данных угрожал работникам ТЦК подрывом гранаты и пытался взять их в заложники.

Как сообщает Черкасский областной ТЦК и СП, инцидент произошел сегодня утром на проспекте Химиков.

Отмечается, что в ходе кратковременного общения мужчина достал гранату, выдернул чеку, начал угрожать подрывом и пытался взять в заложники военнослужащих ТЦК. На место происшествия прибыли правоохранители.

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"Сейчас с мужчиной работают представители правоохранительных органов, а военнослужащие ТЦК находятся на безопасном расстоянии. На месте присутствуют представители специальных служб для выяснения обстоятельств и разрешения данной ситуации", - заявили в областном ТЦК.

В ведомстве добавили, что правоохранительные органы дадут надлежащую правовую оценку действиям гражданина. Там также напомнили, что совершение любого уголовного преступления влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству.

В свою очередь в полиции проинформировали о ведении переговоров с правонарушителем и попросили не приближаться к месту инцидента и не препятствовать работе правоохранителей.

Штурм ТЦК толпой людей в Виннице

Поздно вечером 1 августа в Виннице произошел конфликт между местными жителями и работниками ТЦК.

По данным полиции, военнослужащие ТЦК во время мероприятий по оповещению граждан о мобилизации выявили мужчину, который находился в розыске за уклонение от военной службы. В дальнейшем группа людей, в частности, представители общественной организации, прибыла по месту временного размещения ТЦК и, требуя отпустить мужчину, совершила конфликт с военнослужащими. К учреждению подошли около 80 граждан, часть из которых выломала ворота и пыталась прорваться внутрь. К людям были применены полицейские меры, чтобы оттеснить их за территорию объекта.

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