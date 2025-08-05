На момент начала сезона яблок урожая 2025 года цены на фрукт были почти втрое выше, чем год назад.

В среду, 6 августа украинцы отмечают Яблочный Спас - один из самых любимых праздников для миллионов граждан нашей страны. В этот день верующие освящают фрукты, а на столе можно видеть разнообразные ароматные блюда с яблоками.

УНИАН пообщался с экономистом Олегом Пендзиным и выяснил, чего стоит ждать от цен и какой будет урожай в этом году.

По словам специалиста, цены сейчас действительно "кусаются", но в конце месяца яблоки начнут дешеветь.

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"Яблоки сегодня значительно дороже, чем год назад, но не надо забывать, что сейчас мы видим ранние сорта и их немного. То есть, где-то в конце августа - начале сентября цены должны существенно упасть", - говорит специалист.

По его словам, прогнозировать урожай довольно сложно, ведь погодные условия весной оказались непростыми (Украина тогда столкнулась с заморозками), однако определенные выводы можно сделать уже сейчас.

"У нас в этом году ни персиков, ни абрикосов, ни черешни, ни вишни, потому что когда все это цвело, ударили заморозки. К счастью, яблоня цветет чуть позже, поэтому она не попала под них", - говорит Пендзин.

В целом, по мнению специалиста, в этом году украинцев ожидает хороший урожай яблок.

"Погода летом этого года хорошая, нет очень сильной жары, поэтому мы ожидаем хороший урожай. Лучший, чем был в прошлом году", - добавляет эксперт.

Цены на яблоки в супермаркетах Украины

В АТБ фрукт можно купить сейчас по 65,95 грн/кг.

В Varus его продают по 63,90 грн/кг.

В то же время в Сильпо цены стартуют от 65 гривень за килограмм

Цены на яблоки в Украине - главные новости

Отметим, что на момент начала сезона яблок урожая 2025 года цены на фрукт были почти втрое выше, чем год назад. В середине июля закупочные цены на яблоки урожая нынешнего года были в среднем в 2,9 раза дороже, чем в начале сезона прошлого года.

Некоторые специалисты прогнозировали рост цен на яблоки и груши нового урожая минимум на 10-15% по сравнению с предыдущим сезоном.

Отметим также, что сейчас средняя цена яблока украинского составляет 77 гривень за килограмм. В сети супермаркетов Novus его можно приобрести за 74,99 гривни, тогда как в "ЭКО-маркет" фрукт можно купить за 72,90 гривни.

Яблоко "Сортовое" (1-й сорт) в сети АТБ стоит 93,95 гривни за килограмм, тогда как яблоко "Голден" обойдется в 87,95 гривни. Значительно дороже яблоки "Айдаред" - сегодня средняя цена на этот фрукт составляет 119,10 гривни.

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