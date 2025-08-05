Часть эпизодов нового сезона шоу выйдет 6 августа.

Давно не секрет, что Леди Гага присоединилась к команде популярного сериала Netflix "Уэнздей". Звезда сыграла роль Розалин Ротвуд - легендарной учительницы академии "Невермор". Однако на этом участие певицы в проекте не ограничивается.

Как сообщает Variety, Леди Гага выпустит новую песню, которая станет одним из саундтреков сериала. Композиция получила символическое название Dead Dance и должна выйти уже в следующем месяце.

Это будет не первый хит Гаги, связанный с "Уэнздей". После релиза 1-го сезона сеть взорвал трендовый танец Уэнздей Адамс под песню Bloody Mary.

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Сериал "Уэнздей" - что важно знать

Сам же сериал "Уэнздей" выйдет на экраны гораздо быстрее, чем новый трек Леди Гаги. В частности, первая часть 2-го сезона появится на Netflix уже завтра, 6 августа. А вот вторую часть придется подождать - заключительные серии выйдут 3-го сентября.

Всего в новом сезоне зрителей будет ждать как всегда много мистики и напряженных сюжетных поворотов. К своим ролям вернутся Дженна Ортега, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гузман, Исаак Ордонез, Гвендолин Кристи и Эмма Майерс.

Сериал "Уэнздей" 2 сезон - трейлер

Совсем недавно создатели сериала "Уэнздей" сообщили, что кроме 2-го сезона стоит ждать и третий - его производство уже стартовало.

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