В Германии ожидается отмена выплат по программе "Бюргергельд" для вновь прибывших беженцев.

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль не поддерживает предложение главы баварской консервативной партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркуса Зедера отменить всем украинским беженцам социальные выплаты, известные как "Бюргергельд". Об этом сообщает Spiegel.

"Некоторые предложения, которые были сделаны в последние дни, по моему мнению, не способствуют тому, чтобы мы в коалиции двигались вперед вместе", - заявил он в кулуарах своего визита к министру финансов США Скотту Бессенту.

В то же время он добавил, что в коалиционном соглашении четко оговорено, что новоприбывшие беженцы из Украины больше не должны получать этот вид государственной помощи, и, по словам Клингбайля, "это будет реализовано как можно скорее".

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"Я считаю это правильным решением", - отметил он.

Идею отменить помощь "Бюргергельд" всем беженцам из Украины критикует также парламентский секретарь фракции Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Дирк Визе.

"Очевидно, некоторые участники дебатов надеются, что отмена помощи гражданам из Украины принесет большую экономию государственному бюджету. Однако при этом не учитывается, что это повлечет значительные дополнительные административные расходы, особенно для муниципалитетов, что фактически нивелируют экономию. Это будет исключительно принцип "из правого кармана в левый", - сказал политик.

Недавно премьер-министр Баварии и лидер партии ХСС Маркус Зедер предложил прекратить выплачивать государственную помощь по программе "Бюргергельд" всем украинским беженцам, которые находятся на территории Германии.

"Нет ни одной страны в мире, которая действовала бы так же в отношении украинских беженцев", - заявил он.

Политический деятель добавил, что выплаты государственной помощи мешают тому, чтобы беженцы интегрировались на рынке труда.

Таким образом, беженцам из Украины предлагают оставить только выплаты, предусмотренные для искателей убежища (обычно они ниже, чем социальная помощь "Бюргергельд").

Напомним, коалиционное соглашение правящих в Германии Христианско-демократический союз (ХДС), ХСС и Социал-демократической партии предусматривает, что любой, кто въезжает из нашей страны после 1 апреля 2025 года (как и беженцы из других стран), будут получать только выплаты для искателей убежища, в то время как "Бюргергельд" уже не предусматривается.

Украинские беженцы в Европе - последние новости

С начала войны в Германию прибыло более 304 тысяч украинцев призывного возраста. Половина из них находилась на учете как получатели помощи.

По состоянию на март 2025 года средний размер пособия составлял 882 евро в месяц. Таким образом, в целом украинцы призывного возраста получают от Германии 1,328 млрд евро в год (речь идет как о денежных выплатах, так и государственных расходах на жилье и дополнительные потребности).

Германия - не единственная страна, в которой украинские беженцы сталкиваются с трудностями в последнее время. Ранее стало известно, что в Нидерландах украинские беженцы будут вынуждены вдвое больше платить за проживание в государственном убежище.

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