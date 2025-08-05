Ступак добавил, что такая же ситуация наблюдается возле Константиновки.

Полукольцо вокруг Покровска все больше сжимается. Если оно уменьшится до 10 км, ВСУ нужно будет оттуда отходить. В таком случае россиянам откроется путь на Краматорск. Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал военный эксперт и экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Для них Покровск - приоритет №1, для них Новопавловка - приоритет... В Купянске тоже имеют определенные продвижения, но я думаю, что это для отвлечения внимания. Думаю, что в ближайшие дни мы увидим, на что действительно они там рассчитывают", - считает он.

Отвечая на вопрос о событиях в районе Покровска, эксперт отметил, что "горловина" на карте постепенно уменьшается и сейчас составляет около 15 км, а может и меньше.

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"По моим ощущениям, если эта горловина будет меньше 10 км, здесь уже не то, что город обречен, но и нужно будет ставить вопрос о срочном выходе... Потому что, чем меньше возможностей для наших военных выйти, тем больше потерь среди наших военных мы будем нести. И терять технику, боеприпасы, которые нельзя будет вывезти", - подчеркнул Ступак.

По его словам, примерно такая же ситуация возле Константиновки, но там "горловина" немного больше - примерно 25 км. Поэтому там еще есть определенные возможности, время, чтобы удерживать эту локацию.

Ступак пояснил, что потеря Покровска будет означать, что врагу открывается дорога на последнюю крупную агломерацию Славянск-Краматорск, где находятся украинские административные органы. В частности, Донецкая областная администрация, которая дислоцируется в Краматорске, все правоохранительные органы. То есть, оккупанты, отмечает эксперт, скорее всего, будут набирать темпы и двигаться в направлении Краматорска.

Он добавил, что не надо забывать о Днепропетровской области, в частности Новопавловке, где россияне тоже имеют продвижение. Наши военные говорят, добавляет Ступак, что в Днепропетровской области оккупантов, которые окопались, еще нет, но регулярно "запрыгивают" на территорию региона - становятся "двухсотыми" или "трехсотыми", но такие действия продолжаются.

Ситуация вокруг Покровска - что известно

Напомним, что ранее руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХI Павел Лакийчук рассказал, что армия РФ вступает в фазу непосредственного штурма Покровска, и вокруг города сжимается полукольцо. По словам эксперта, продолжаются штурмы с юга Соледарского направления, практически в окрестностях города враг пытается обойти город со стороны Днепропетровщины с юго-запада, перерезая трассы Покровск-Межевая, Покровск-Павлоград и тому подобное.

Противник вышел на трассу Покровск-Константиновка, перегруппировался, усилился резервами и пытался двигаться вдоль трассы на Мирноград. Это захватчикам тогда не удалось и они сосредоточились на охвате города с севера. Как считает специалист, образуется очень опасный мешок - вероятно, самые ожесточенные битвы здесь еще впереди.

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