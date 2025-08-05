Lockheed Martin рассматривает различные концепции - от лазерного вооружения до спутников-боеприпасов.

Американская компания Lockheed Martin планирует до 2028 года провести орбитальные испытания спутников для перехвата гиперзвуковых ракет, таких как российские "Кинжал" и "Циркон". Они являются частью системы "Золотой купол", которая призвана защищать США от ракетных угроз.

В Defense Express отмечают, что в отношении всей новейшей американской системы противоракетной обороны существует неопределенность. Пока неизвестно, какое именно средство планирует испытать Lockheed Martin.

По данным Defense One, американская компания рассматривает различные концепции - от лазерного вооружения до спутников-боеприпасов, которые будут самостоятельно двигаться и маневрировать для кинетического перехвата цели. В Пентагоне также готовят направляющие документы, которые должны дать представление о желаниях ведомства от производителей.

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В Defense Express напомнили, что еще при инициативе 40-го президента США Рональда Рейгана велась разработка широкомасштабной системы противоракетной обороны в рамках программы "Звездные войны". Она, в частности, предусматривала использование лазерных технологий.

В издании отметили, что Lockheed Martin создала специальный "Центр прототипирования", который предназначен для виртуального тестирования передовых концепций космической противоракетной обороны. Более того, компания будет привлекать технологии от партнеров или мелких разработчиков.

Кроме того, известно, что Lockheed Martin работает и над другими менее известными компонентами "Золотого купола". Компания отвечает за радары, а также системы управления и наведения.

В издании подчеркнули, что пока трудно сказать, получится ли у США создать эффективную систему противоракетной обороны с космическими спутниками и инновационными технологиями. Аналитики считают, что поставленные сроки в три года могут оказаться нереалистичными, что приведет к задержкам в реализации проекта.

"Золотой купол" - что известно

Напомним, что в мае 2025 года президент США Дональд Трамп анонсировал создание системы противовоздушной обороны "Золотой купол". Он рассказал, что на ее разработку планируют выделить примерно 175 миллиардов долларов.

По словам Трампа, "Золотой купол" позволит защитить США от всех ракет, включая гиперзвуковые, почти на 100%. Он добавил, что Канада уже связалась с США и выразила желание стать частью этой системы противоракетной обороны.

Позже CNN со ссылкой на источники сообщило, что испытание "Золотого купола" хотят провести до следующих президентских выборов в США, которые состоятся в 2028 году. Для военных чиновников установили жесткий срок, чтобы доказать, что они могут воплотить в реальность виденье президента США Дональда Трампа о противоракетной обороне будущего.

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